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你買的股票漲四倍...這就是好決策？專家說：機率決定一切

采實文化／ 文‧ 安妮．杜克
多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。圖片來源/ingimage
多數人會根據結果的好壞，對為何買進股票的細節有不同的解釋。圖片來源/ingimage

你買進一家電動車公司的股票，價格翻漲4倍，你讚許自己做了非常好的決策。但如果股票翻漲4倍的機會渺茫，反而是下跌的機率極高，你應該接受讚譽嗎？

你買進一家電動車公司的股票，結果血本無歸，你痛責自己做了很糟糕的決策。但如果股票跌到血本無歸的可能性微乎其微呢？

每當你坐進車裡，都冒著很大的風險─遇上車禍身亡。當然，你願意冒這個風險，是因為發生機率很小，且節省時間或增加生產力等優點足以抵消。同樣地，即使你能靠1美元買彩券贏回一大筆錢，但由於中獎機率太小，不值得用1美元去冒險。

有時候，希望渺茫的回報可能值得一試，像是投資新創公司，其實屬於高風險投資，因為大部分新事業容易失敗，有賠錢的可能。假如你擅長選擇要資助哪些事業，就能評斷強大的優點能否使承擔風險具有價值。這也就是創投業者的存在。

《高勝算決策2》。圖／采實文化提供
《高勝算決策2》。圖／采實文化提供

如果沒有關於發生機率的任何訊息，你可能拍肩稱讚自己的決策拍到手骨折，都看不出發生快樂結局的機率微乎其微。

你也可能為了不好的結果怪罪自己，因為你看不出這個結果非常不可能發生。

你可能以為得到壞結果是因為運氣不好，但其實這個結果的發生機率非常高，所以根本不是運氣差，而是意料之中。或者你在做決策時，被極不可能實現的巨大潛在利益所蒙蔽，沒有考慮到風險。你也可能因為害怕風險而放棄某個機會，即使風險非常小，以潛在好處抵消仍綽綽有餘。

高勝算決策

判斷決策的好壞時，需要知道的不只是可能合理發生的事，與可能的收穫和損失，還需要知道每一種可能結果發生的機會，優秀的決策者必須評估機率。

(本文摘錄自《高勝算決策2》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

股票 車禍 電動車

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