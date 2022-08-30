「一周要花150分鐘決定吃什麼？」決策抓住2重點：時間與準確度

決策的兩難：準確度和時間

以下是一般人每週花在這些決定的時間： 1. 一週150分鐘決定想吃什麼。 2. 一週50分鐘決定想在網飛看什麼。 3. 一週90到115分鐘決定想穿什麼。

大多數人花很多時間在分析癱瘓（analysis paralysis）。

加總一般人花在決定吃什麼、看什麼和穿什麼的時間，每年有250至275小時，等於花很多時間在直觀來看似乎無關緊要的決定。

多花1分鐘在各種例行的決定，似乎不是什麼大不了的事，但是這有如凌遲死亡般，小小的消耗隨著時間慢慢累積，等於一年花7個工作週的時間決定吃什麼、看什麼和穿什麼。

時間是有限的，必須明智地使用。花在決策的時間，可以用來做其他事，例如跟同在餐廳裡的人聊天。判斷什麼時候可以加快決策、何時需要放慢速度的能力，是需要培養的重要決策技能。

決策速度太快的代價

決策太慢的代價是，你無法運用額外的時間做別的事，包括做其他有潛在好處的決策。但是決策速度太快也有代價─你決定得愈快，犧牲的準確度就愈多。

決策者的挑戰，就是要同時做到兩件事：

1. 不浪費太多時間。

2. 不犧牲太多準確度。

就像《金髮女孩和三隻熊》（Goldilocks And The ThreeBears）的故事，追求「剛剛好」的平衡。以挑選吃什麼、看什麼和穿什麼的統計數據來看，大部分的人要做到「剛剛好」，表示要加快速度。

高勝算決策 時間與準確度的取捨：提高準確度要花時間，節省時間的代價卻是準確度。

讓你加快速度的架構

你大概會同意，加快速度做出很多決策確實不錯，但是你可能也在想：「這本書的架構對這一點有什麼幫助？完成決策樹、預測機率、找出反事實等，要是3天能做出一項決策，就算是走運了。」

或許很違反直覺，但本書提出的決策架構，確實可幫你加快速度。

要達到時間與準確度的平衡，就是了解一項決策如果比耗時更多的決策品質低，會有什麼樣的代價，以得知犧牲準確度換取速度的空間有多少。

代價愈小，愈能加快速度；代價愈大，應該花費的時間就愈多。壞結果的影響愈小，愈能加快速度；影響愈大，應該花的時間就愈多。

六步驟決策流程促使你想像可能性、考慮相關回報，並評估每種可能發生的機會。這個架構之所以可幫你分析時間與準確度取捨，是因為你是從潛在好處和壞處思考，也代表你在思考影響的作用。

想像你在考慮的決策未來如何發展，會更容易分辨出在什麼情況下，沒有做到「剛剛好」的代價比較小。

即便是比「晚餐吃什麼」重要許多的決策，這個架構也有助於加快速度。在你使用本能或某些劣質的捷徑，做需要更仔細考慮的決策時，使用本書提供的決策工具，會讓你放慢速度，因為這正是你應該花更多時間的時候。

節省時間的額外效益

《高勝算決策2》。圖／采實文化提供

本書一再強調的主題是，你的重心應該集中在設法向世界擷取資訊，將不知道的事情，轉換成為你知道的。你蒐集的資訊並非只為了學習新事實、了解事情如何作用，或精進你對結果可能性的評估，也是為了知曉自己的喜惡。

愈了解自己的偏好，決策品質愈好。嘗試是了解自己好惡的最好方法。決策做得愈快，能嘗試愈多事，也代表有更多機會實驗並刺探世界，你會有更多機會學習新事物。所以，我們就來了解如何加快速度吧！

(本文摘錄自《高勝算決策2》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)