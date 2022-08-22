投資新手想月投資一萬 「合庫配00878」 網友評估：穩健投資

許多人透過投資參與社會的經濟成長，讓生活有更多選擇和更好的品質。Dcard有剛出社會的網友發文詢問自身的理財規劃目前是否合適，原PO月薪平均有32k~34k，每個月固定10000元投資，個別以5000元投資合庫金與00878國泰永續高股息，獲得網友評估為「可以穩健投資」。

原PO說明，自己月薪平均有32k~34k，住家裡、每個月孝親費5000元，已存足半年的緊急備用金。至於理財分配，她表示，目前有8000元的生活費、10000元定期定額，剩下的繼續存備用金。並詢問網友，若每個月定期定額5000元投資合庫、5000元投資00878，金額分配上是否有需要調整。

關於投資的選擇以及目的，原PO表示，自己身為理財新手，選擇合庫主要是官股銀行後台算硬，雖然近期會被疫情影響但波動不大，反而有穩定成長。00878則是認為目前還算是低點，一年配息4次歷年來都還算穩定，也算是ETF裡面比較負擔的起的。

作家「股科醫生」則留言表示，官股銀行的部分沒問題，選股的理由也站得住腳，但建議ETF的部分，這檔其實是基金證券化，要注意裡頭的內扣費用是否有考量進去，此外也提醒股票千萬不要因為他便宜又或者在所謂的「低點」而買。

也有網友肯定原PO表示，若要穩健投資，上述組合可以。也建議可以以00878+006208為組合，他說明00878本身就有金融業，且ETF的特性就是持股多樣分散風險，006208跟隨大盤，看好台股成長性，股價能持續成長。

其他網友紛紛表示，「投資方式百百種，問到最後選擇自己最自在的方法就好了」、「覺得878換成006208大盤ETF更好一點！」、「我是合庫+仁寶」、「不要高股息，買大盤6208或0050吧」、「每個月1萬，一年後就可以變20萬了」。