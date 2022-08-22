快訊

殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資新手想月投資一萬 「合庫配00878」 網友評估：穩健投資

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問每個月能存下一萬的情況下，理財方式是否洽當。圖／ingimage
有網友詢問每個月能存下一萬的情況下，理財方式是否洽當。圖／ingimage

許多人透過投資參與社會的經濟成長，讓生活有更多選擇和更好的品質。Dcard有剛出社會的網友發文詢問自身的理財規劃目前是否合適，原PO月薪平均有32k~34k，每個月固定10000元投資，個別以5000元投資合庫金與00878國泰永續高股息，獲得網友評估為「可以穩健投資」。

原PO說明，自己月薪平均有32k~34k，住家裡、每個月孝親費5000元，已存足半年的緊急備用金。至於理財分配，她表示，目前有8000元的生活費、10000元定期定額，剩下的繼續存備用金。並詢問網友，若每個月定期定額5000元投資合庫、5000元投資00878，金額分配上是否有需要調整。

關於投資的選擇以及目的，原PO表示，自己身為理財新手，選擇合庫主要是官股銀行後台算硬，雖然近期會被疫情影響但波動不大，反而有穩定成長。00878則是認為目前還算是低點，一年配息4次歷年來都還算穩定，也算是ETF裡面比較負擔的起的。

作家「股科醫生」則留言表示，官股銀行的部分沒問題，選股的理由也站得住腳，但建議ETF的部分，這檔其實是基金證券化，要注意裡頭的內扣費用是否有考量進去，此外也提醒股票千萬不要因為他便宜又或者在所謂的「低點」而買。

也有網友肯定原PO表示，若要穩健投資，上述組合可以。也建議可以以00878+006208為組合，他說明00878本身就有金融業，且ETF的特性就是持股多樣分散風險，006208跟隨大盤，看好台股成長性，股價能持續成長。

其他網友紛紛表示，「投資方式百百種，問到最後選擇自己最自在的方法就好了」、「覺得878換成006208大盤ETF更好一點！」、「我是合庫+仁寶」、「不要高股息，買大盤6208或0050吧」、「每個月1萬，一年後就可以變20萬了」。

00878國泰永續高股息 合庫

延伸閱讀

大盤型、高股息ETF要怎麼投資？網推00692：金融股會選永豐金

他現年30歲預計15年後退休 理財規劃曝光：75％資金都壓在仁寶（2324）

現金是「負債」且越存越薄 高物價時代來臨 專家：抗通膨靠ETF

0056、00878預估買多少張才能安心退休？網友：至少存700張

相關新聞

投資新手想月投資一萬 「合庫配00878」 網友評估：穩健投資

許多人透過投資參與社會的經濟成長，讓生活有更多選擇和更好的品質。Dcard有剛出社會的網友發文詢問自身的理財規劃目前是否合適，原PO月薪平均有32k~34k，每個月固定10000元投資，個別以5000元投資合庫金與00878國泰永續高股息，獲得網友評估為「可以穩健投資」。

0056、00878預估買多少張才能安心退休？網友：至少存700張

投資理財有賺有賠，但倘若懂得投資，退休生活則可多一些儲蓄。Dcard有網友在理財版上詢問，0056/（或）00878各位認為至少要多少張以上，才能夠安心退休？有網友建議，以安全退休7萬來算，不用養小孩、繳房貸的前提下，00878至少要存700張。

對公司太忠誠讓你變窮！這7個非主流理財觀念 讓他35歲就退休

《CNBC》報導，今年41歲的美國人艾德卡克（Steve Adcock），在35歲成為百萬富翁、實現財富自由後，便毅然決定退休，與妻子上山下海，到處旅行冒險。

不想淪為下流老人！「4%黃金法則」幫你算退休該存多少錢？

當你每年的生活費只要投資組合的4%就足以負擔時，你就有九成五的機會能安穩度過30年的退休人生，不用擔心沒錢可花。到時你就不用工作，換你把老闆炒魷魚，拿他的頭當成鼓來敲，再像搭上火箭般，意氣風發地揚長而去。

別再迷信「少買杯咖啡」就能變有錢 這四招打造你的理財計畫

我要坦白一件事，我覺得那些教人理財的書籍很煩。它們往往會讓你對花錢心生罪惡，斥責我們不該每天早上花錢買咖啡，要是把那3.5美元拿去投資，30年後就會變成10萬元了！

如何用小錢打造夢幻投資組合？ 摩根：可從這兩部分思考

誰說要有一大筆錢才能打造投資組合？摩根投信指出，每月固定扣款三到五檔基金，小錢也可以累積打造出自己的投資組合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。