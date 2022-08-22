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0056、00878預估買多少張才能安心退休？網友：至少存700張

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問0056或00878至少要多少張才能安心退休。示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友詢問0056或00878至少要多少張才能安心退休。示意圖。圖／聯合報系資料照片

投資理財有賺有賠，但倘若懂得投資，退休生活則可多累積一些儲蓄。Dcard有網友在理財版上詢問0056元大高股息00878國泰永續高股息，各位認為至少要多少張以上，才能夠安心退休？有網友建議，以安全退休月領7萬元來算，不用養小孩、繳房貸的前提下，00878至少要存700張。

原PO詢問，想請問0056／（或）00878至少要多少張以上，才能夠安心退休？「收入大於最低限度支出」（兩者分開來計算），以及想知道這個數量的原因為何？有網友建議一個月安全退休金要有7萬元，一張一年大概領1200元，00878至少要存700張。

另有網友回覆表示，若一張算配1200元，買一張代表一個月被動收入是100元，十張每個月被動收入是1000元，以每個月被動收入1000元為單位慢慢往上努力，從1000元到10000元是比較無感，但從每個月被動有10000元開始，每個月若有10000元以上，生活品質就會有差異了。

也有網友提議，先計算自己平均一年的花費，並以自身舉例，自己一年大約花費25萬，則需要250張的00878。但若加了頭期款跟房貸情況則不同，好處是00878的股息可以幫我繳房貸。

其他網友紛紛表示，「請先定義『安心退休』」、「自己退休每月想領多少再用股利去算」、「如果已經有車有房，沒什麼物慾或長輩小孩要養，股利每個月有4萬就能開開心心過日子」、「建議還要考慮到通貨膨脹的速度啊」、「至少500張」。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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