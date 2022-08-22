對公司太忠誠讓你變窮！這7個非主流理財觀念 讓他35歲就退休

摘要 1. 今年41歲的金融部落客艾德卡克（Steve Adcock）在35歲實現財富自由後就退休，他成功的秘訣，是秉持著非主流的7大理財觀念。 2. 其中包含：對公司忠誠讓你變窮，多數百萬富翁是白手起家，生活伴侶恐有害，不用每天24小時都忙爆，貧窮背景也能賺錢，厲害學位不保證財富，熱情不能付帳單。

《CNBC》報導，今年41歲的美國人艾德卡克（Steve Adcock），在35歲成為百萬富翁、實現財富自由後，便毅然決定退休，與妻子上山下海，到處旅行冒險。

過去，他從事資訊科技人員長達14年，現在，則是不坐辦公室的金融部落客兼理財專家。他說，從前每天朝九晚五勤奮工作，但成功的一大因素，卻不是秉持著主流理財建議，而是多數人可能不太贊同的7大理財觀念。

一、對公司太忠誠讓你變窮

如果沒有定期換工作，代表你把錢留在桌上（leaving money on the table），換言之，你本來可以拿到更多錢、或交易對你本該更有利。

其實，跳槽是獲得大幅度加薪的最佳方式之一。艾德卡克14年職涯之中 ，換了5份工作，每次薪水都多出15％到20％。他說，這讓他的收入有辦法跑贏通膨率。雇主會做任何符合他們最大利益的事，而員工也應該這麼做。

二、多數百萬富翁都是白手起家

財務研究公司Ramsey Solutions今年發布一份報告，發現高達74％的千禧世代都相信，百萬富翁的財富靠繼承而來，超過一半的嬰兒潮世代也這麼認為。

但，艾德卡克說，他認識許多百萬富翁，都是自己白手起家，這個信念大大激勵他邁向財務自由。

事實上，在Ramsey Solutions調查的1萬名百萬富翁中，79％人沒有收到任何遺產。相反，他們多數是藉由「持續投資、避免欠債和聰明花錢」而致富。

三、生活伴侶可能害到你的財務

艾德卡克有許多朋友在20歲出頭就結婚了。但現在，讓許多夫妻關係緊繃的，正是金錢相關問題，如大相逕庭的消費習慣、不願意進行金錢對話。

所以，艾德卡克表示，他選擇等待對的人。等到「擁有相同財務價值觀」的對象，是他做過其中一個最棒的人生決定——與妻子共同溝通財務問題，是他們的優先處理事項，而且兩人同樣熱衷投資和節儉生活。

四、不需要每天24小時都忙爆

許多人相信，忙碌會更快致富，但這代表照顧身體的時間所剩無幾，而再多的錢，也不值得我們忽視身體與心靈健康。

艾德卡克呼籲，想要累積財富，不需要一直移動、生產和工作。優先考慮睡眠、運動和健康飲食等事情，讓我們有機會為第二天補充能量。

他說，他總是把自己健康擺在第一位，因此感到更快樂、更有活力、更有生產力和創造力。

五、貧窮背景不代表無法賺大錢

艾德卡克來自低收入家庭。祖父是一名牧師，因為不擅長理財而經濟拮据。

他的父親早年也是只靠薪水過活的月光族。但幸運的是，父親後來意識到家族的理財壞習慣，所以改變了生活方式，也教會艾德卡克儲蓄和投資的重要性，還有信用卡債務會破壞財務穩定。

艾德卡克意識到，就算沒有6位數的薪水，你我仍然可以發大財。

六、高聲望學位無法保證財富

雖然學位可以幫助我們邁出成功的第一步、提高進好公司的可能性，但真正決定未來的是，畢業以後做了什麼事。

艾德卡克說，他並非畢業於常春藤盟校。但是，他不只存了一筆應急基金，而且早期就開始把10％以上的收入拿去投資。久而久之，現在才得以享有舒服的退休生活。

他最好的建議是，尋找更便宜的選擇。例如，為有興趣的學習計畫或系所，支付便宜的「居民學費」（In-State Tuition，指美國該州居民就讀該州州立大學校院的學費）就好，然後善用那裡的校友網絡、就業輔導機會。

七、熱情無法幫你付帳單

有錢名人經常告訴你，他們是因為追隨自己的熱情，才獲得成功。但，不是每個人都能如此。

對於多數人而言，藉由優勢與專長謀生，比靠熱情吃飯更容易。因為我們的熱情所在，往往更具創意，可是創意領域通常比較難拿到高薪。

以艾德卡克為例，他的愛好是攝影，卻仍選擇從事軟體開發人員，只因這是他的專長。而且普遍看來，這兩種職涯道路之間，存有極大薪水落差。

追隨自己的優勢謀生後，艾德卡克得以提前退休，他說，現在反而能花更多時間享受攝影。

資料來源：CNBC、Steve Adcock

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