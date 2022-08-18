誰說要苦命工作到65歲？他靠「這招」利用旅行提早退休

長久以來，我們都被洗腦了，以為必須搬到大城市找份高薪工作，一路賣命到65歲退休，才是人生正軌。我們父母那一輩人的忠告雖是好意；但早就過時了。旅行的好處多多，不但能節省你退休後的開支，還能幫你更快實現財富自由的目標。

現在遠端工作比以前要容易許多，我們根本不用進辦公室就能上班。這樣做雖有促成人力外包的壞處（ 我的部門就是如此）；但好處是工作地點不受限制，到哪裡都能做事。差不多可以考慮離開辦公桌，轉換一下工作型態了。

如果你有辦法遠端工作，可以善加利用一種叫做「地理套利」（geographic arbitrage）的省錢手法，意思就是住在貨幣相對弱勢的國家；但賺的是強勢貨幣國內的薪水。比方說，你住在使用披索、泰銖或克朗等貨幣的地區（如墨西哥、泰國或挪威）；但你透過網路遠距工作，賺的卻是美金。假設你擔任虛擬助理，月入2,000美元，相當於年收2萬4,000元。在美國，這樣的薪資水準無法讓你有太多選擇；但要是在墨西哥的瓦哈卡（Oaxaca），不僅每月只須花1,000元，就住得起一間相當不錯的公寓並幾乎天天上餐廳，還能輕鬆存下將近一半的薪水。更棒的是，這代表你只需15年左右，就能實現財富自由，年報酬率保守估計可達6%。

《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版》。圖/方言文化提供。

我們有位讀者寇比（Colby）就是這樣。他本來在加拿大當汽車業務，後來受不了只賺得到最低薪資的生活，索性移居韓國，在當地教英文。儘管年薪只有3萬美元；但由於房租和機票均由學校補貼，而且稅率只有3%，他一年可以存下2萬，儲蓄率高達67%。相較老家的朋友必須省吃儉用，才能勉強存下年薪5萬美元的其中10%，他早就開始過著逍遙快活的日子。他的時間相當自由，所以到處旅行，玩遍全亞洲，而且—重點來了（鼓聲）—他只需10到12年，就能達成財富自由。

因此，別被騙了。旅行一點都不貴，反而還能幫你省錢，讓你提早退休。

重點整理 ▌ 環遊世界的費用可能低得驚人。 ▌ 我們一年只花了4萬美元。 ▌ 只要輪流造訪高消費（如西歐）與低消費地區（如東歐、東南亞）之間，就能「設計」出合理的旅行預算。 ▌ 降低旅行開銷的好用撇步： 1. 旅遊駭客：利用信用卡的首刷禮來累積點數換機票。 2. 透過Airbnb租民宿：比住飯店便宜得多，而且通常附廚房，可在家自炊，有別於一般觀光客，能深入體驗在地生活。 ▌ 一定要買旅遊保險！

(本文摘錄自《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)