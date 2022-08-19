別再迷信「少買杯咖啡」就能變有錢 這四招打造你的理財計畫

我要坦白一件事，我覺得那些教人理財的書籍很煩。它們往往會讓你對花錢心生罪惡，斥責我們不該每天早上花錢買咖啡，要是把那3.5美元拿去投資，30年後就會變成10萬元了！

聽它在鬼扯。我相信數字雖沒有算錯；但像這樣普遍的建議卻愚蠢至極。有些人(像我)對咖啡並不在乎；但有些人愛喝—因為它的確能讓他們神清氣爽，心情愉快。我來自中國四川，那裡的食物總是裹上一層辣油。要是有人告訴我，不吃辣有助延年益壽，我會回答：「連最愛的東西都不能吃，我活這麼久有什麼意義呢？」

精打細算的祕訣不在於模仿別人提供的範本，而是找出適合自己的預算規畫。

步驟一、省去那些讓你開心不起來的基準花費，首先從簡單的項目下手。

仔細檢視你每個月的支出，找出能輕易省去又不會真正影響生活品質的開銷，銀行手續費就是一個好例子。不妨在免手續費的網路銀行或信用合作社開戶，省下這筆開支（你會相當開心，圖 8-4）。

圖/方言文化提供

試試看，有時你會找出一些連自己也不知道的支出。某一次，我的朋友就發現自己有個已不再使用的網站還在付租金！

建議可以先從下列項目著手： ▌ 銀行手續費 ▌ 不再使用的物品的訂購費用 ▌ 不再收看的有線電視頻道套餐 ▌室內電話（現在誰還在用市話？）

步驟二、省去那些可能造成不便；但早晚會習慣的基準花費接著想辦法減少某些固定開銷。

這或許會讓你變得比較辛苦；但早晚會習慣。以我來說，就是省下交通費，改成跑步上班；對你而言，可能是在家自煮、騎單車通勤，或捨棄新品，改買二手貨。剛開始會有一段調適期；但一旦大腦的伏隔核適應後，你的快樂感就會回升到原來的基準（圖 8-5）。

圖/方言文化提供

但你也會發現，有些錢要是不花，就會對整體的幸福感造成永久性的影響。我要是為了某種原因而吃不到川菜，快樂指數就會像這樣（圖 8-6）：

圖/方言文化提供

根據你自己的情況找出合適的開支能省則省，是金錢規畫成功的關鍵。別聽信「只要少買杯咖啡」這種鬼話。花錢是個人的事，只有你自己能作主，無論這些書多有說服力，沒有一本能教你明確的理財之道。

唯一方法是實際嘗試並給自己一點時間，要是發現自己朝思暮想，實在割捨不下，這些開銷就別省了。

這些項目可能包括： ▌上班買午餐 ▌外食 ▌和朋友出去玩 ▌健身房會員

步驟三、少花大錢買貴重物品

在這個步驟中，我們要來仔細檢視你擁有哪些昂貴物品。具體來說，就是那些要花錢保養、投保、不斷加滿高級汽油等諸如此類的貴重品項，目標是盡可能刪減意料之外的花費。

一般人擁有的東西中，最常見兩種會衍生意外開銷的就是車子和房子。

先說車子好了。我經常遇到讀者來信抱怨，說他們如何省吃儉用、負責可靠；但就是衰事連連，無法鴻圖大展。深入了解後往往會發現，導致他們諸事不順的主因，就是過度仰賴汽車。

車子在出廠落地的那瞬間就開始貶值，不僅如此，它還是大錢坑。只要一個水箱爆掉，辛苦存了好幾個月的積蓄可能就飛了。有時候，大家會誤解我的建議，以為意思是叫他們不要開車，其實並非如此。

請記住，車子的意外花費大多取決於里程數的多寡，而不是擁有車子這件事。你愈不常開車，加油和維修保養的花費就愈低，而且如果不是每天開，你的保險費也能跟著調降。若能想出降低開車頻率的作法，比如改騎自行車上班或搭乘大眾交通工具，就不用把車處理掉，還能減少大部分的意外支出。此外，這對環境和你的腰圍也是有益無害。我們的目標是把開銷與快樂指數的關係圖，從圖 8-7 變成圖 8-8 這樣：

圖/方言文化提供

房子是僅次於車子最容易衍生意外開銷的東西。但購屋是個龐大的主題，接下來會用一整章的篇幅來說明（見第九章）。簡而言之，人們總是會找藉口將擁有房產的意外花費合理化，說房子通常會升值，所以投資一旦獲利，就能跟這些開銷相抵，租房反而才是浪費。我在下一章就要來打破這個迷思。

步驟四、把省下來的錢拿去揮霍

走到這一步，代表你已經徹底檢視過自己的支出情形，找出哪些項目就算不花也無所謂；同時了解哪些錢非花不可，而把它們重新列入名單中。最後，你仔細研究了手上最昂貴的物品（主要是車子），不是降低對它的依賴，就是徹底剔除，一項都不留。

《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版》。圖/方言文化提供。

現在來找點樂子做吧！把你省下的開銷加起來，接著撥出一部分來盡情揮霍。不用決定這筆錢該怎麼花（其實這樣更好，任何時候想花就花）；但記住這筆錢是「享樂」用的，想拿來做什麼都可以。以我來說，通常就是旅遊，也可能是其他活動。想聽演唱會嗎？那就去吧！潛水？當然好啊！週末去拉斯維加斯狂歡？嗯，最好先跟另一半講清楚；但有理由不去嗎？我很鼓勵各位把錢花在無形的體驗上，不要光是買東西，因為那種快樂才是真的回味無窮。

但這一切端看你自己，只要這筆錢比你省下的支出還少，就代表你成功做到了撙節，同時也獲得更多快樂。

(本文摘錄自《改變看錢心態，最快積累千萬資產的財務自由實踐版》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)