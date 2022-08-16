股神巴菲特5個節儉習慣 教你養成有錢體質！

眾所皆知，「股神」巴菲特（Warren Buffett）是出了名的當代財經大師，相信小花平台忠實讀者在《聰明理財》專業理財文章可以經常看到這位「常客」的所言所論，他說的名言佳句被無數人奉為圭臬，其中小編很喜歡這句：「無論是襪子還是股票，我都喜歡在減價時買優質的商品。」你一定很難想像，這樣的億萬富豪不只是很會賺，與一般人無異，他也過著適度節儉的生活，把一點一滴的小錢省下來、累積成大財富。

巴菲特是出了名的節儉：不追名牌、不買名車、住一間屋逾60年……，這是他與其他富豪最大的不同之處、「很接地氣」，他總是鼓吹「節儉」和「不欠債」才是生財的不二法門：以下整理巴菲特的5個節儉習慣，教你如何省錢及更明智地花錢：

節儉習慣1、他現在還住在60年前買的房子裡

有異於許多億萬富豪熱愛購置豪宅的「習慣」，巴菲特直到現在還住在64年前以31,500美元（換算成當前價位約為318,600美元）購置的房子，且一住就住了64年。

然而，他畢竟是億萬富豪，並沒有委屈自己這在簡陋的小房子裡，據了解，這棟他住了64年的老宅有5間臥室，多年來進行大量的擴充裝修，同時設置圍欄和保全系統的全面保護，現今價值約有100萬美元。儘管已是老到不行的房子，但是他一丁點都沒有打算搬出去的想法，甚至逢人就說，這是他人生中最棒的其中一項投資。

節儉習慣2、他也喜歡吃便宜的速食、垃圾食物

你可能以為有錢人不願意吃便宜的速食早餐？不！其實巴菲特與一般人一樣，偶爾也喜歡吃麥當勞等垃圾食物，他曾說過，他不喜歡為早餐花超過3.17美元（折合新台幣95元）。

一次他接受媒體訪問時表示，他在每天的上班途中，經常手裡拎著一袋麥當勞早餐進到辦公室吃，像是漢堡、可樂及各式冷凍點心都是他經常品嚐的美食，很難想像吧！尤其令人意想不到的是，原來他對於麥當勞的餐點組合如數家珍，舉例來說，如果想要吃簡單一點的早餐：「我可能會花2.61美元（折合新台幣78元）」買兩片香腸餅，再用可樂灌飽自己。」

節儉習慣3、不買名牌、只買折扣的汽車

相較於絕大多數的百萬或是億萬富豪喜歡蒐集一大堆酷炫跑車或是古董車，巴菲特就顯得特別，他偏愛可以低價買到的中古車，這是因為他認為自己開車的機率不高，不需要很頻繁地換購新車，「事實上，我每年只開約3,500英里，所以非常少在買汽車。」

除此之外，他也不習慣使用手機或是電腦，更不用說深受時下年輕人喜愛的iPhone、iPad……等，諸如上述種種生活細節，是否讓你跌破眼鏡、打破對有錢人的迷思？尤其看在時下3C產品片刻不離身的年輕人眼裡，這樣「有錢人的簡約生活」，更是嘖嘖稱奇吧！

節儉習慣4、想盡辦法將不必要的開銷節省下來

巴菲特曾說：「如果你購買不需要的東西，很快地你就得賣掉你需要的東西。」他的這種節約論點套用在日常生活上，當他的第1個孩子出生時，他將梳妝台的抽屜改造成嬰兒搖籃；等到第2個孩子出生後，他並向朋友借來嬰兒床。

對於「花錢」這檔事，巴菲特有其獨特觀點：「你不是把花剩下來的錢存起來，而是先存錢、再把剩下來的錢拿來花用。」

節儉習慣5、善用折價券來精打細算「很划算！」

最後，也是小編認為最重要的一點，巴菲特不會用借來的錢投資，他曾在一次對學生演講時提到：「我這一生從未借過一大筆錢，從來沒有、也不會有，我對此一直不感興趣。」

此外，巴菲特也特別喜歡划算的交易，一次他請好友比爾蓋茲（Bill Gates）到麥當勞用餐，又發揮他精打細算的個性、拿出折價券來結帳……；後來，比爾．蓋茲在寫給巴菲特的信中寫道：「還記得我們一起去香港時，決定在麥當勞吃午餐，當時你說你要請客，並把手伸進口袋裡，結果掏出折價券，當下我們都笑翻了。」