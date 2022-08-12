他曝「買不起房也能退休」投資方法 網狂點頭：不富裕但夠用

房價一年比一年攀升，對年輕人而言，買房可說是遙不可及的夢想。有網友擔心的詢問「買不起房能退休嗎？」他想將存款用於投資，而非買房，希望能負擔老年的生活費用及房租。許多網友認同他的做法，有人直言「好好實施投資計畫，就算不能非常富裕，但也足夠退休」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，房價年年高漲，年輕人連頭期款都存不到，何況是買房背房貸，就算真的順利買房，下半輩子都得努力還貸款，難以好好過退休生活。

該網友表示，他最近在思考如何退休，他將退休金規劃於投資，包括定期定額、投資股票等，希望退休後有足夠現金流生活，退休後再將這些存款換成高殖利率或是配息型基金，只要能夠負擔生活費及房租，不買房也能好好退休。

其他網友也認同他的做法，紛紛留言「不買房也是能好好退休的，就像你說的好好實施你的投資計畫，生活可能不會到非常富裕，但能足夠退休了」、「投資股市同時投資自己，自己本金要翻多也是快速累積退休金的一大重點」。

還有網友留言「我的想法也是差不多，而且當初我參加好好退休專案，真的有提醒我要存退休金了」、「人生不應以買房為目的，但可將房產納為資產配置的一環，也別求還完貸款，先理財再理債」。

不少網友都認為，年輕人要買房只能靠長輩，有人留言「房子都是老人家在買，我看我房東手上就好幾間房」、「很多人頭期款其實都是跟家裡先借，果然還是投對胎比較讚」、「老爸買得起就好」。