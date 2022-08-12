聽新聞
test
0:00 / 0:00

他曝「買不起房也能退休」投資方法 網狂點頭：不富裕但夠用

聯合新聞網／ 綜合報導
對年輕人而言買房是遙不可及的夢想。圖／聯合報系資料照片
對年輕人而言買房是遙不可及的夢想。圖／聯合報系資料照片

房價一年比一年攀升，對年輕人而言，買房可說是遙不可及的夢想。有網友擔心的詢問「買不起房能退休嗎？」他想將存款用於投資，而非買房，希望能負擔老年的生活費用及房租。許多網友認同他的做法，有人直言「好好實施投資計畫，就算不能非常富裕，但也足夠退休」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，房價年年高漲，年輕人連頭期款都存不到，何況是買房背房貸，就算真的順利買房，下半輩子都得努力還貸款，難以好好過退休生活。

該網友表示，他最近在思考如何退休，他將退休金規劃於投資，包括定期定額、投資股票等，希望退休後有足夠現金流生活，退休後再將這些存款換成高殖利率或是配息型基金，只要能夠負擔生活費及房租，不買房也能好好退休。

其他網友也認同他的做法，紛紛留言「不買房也是能好好退休的，就像你說的好好實施你的投資計畫，生活可能不會到非常富裕，但能足夠退休了」、「投資股市同時投資自己，自己本金要翻多也是快速累積退休金的一大重點」。

還有網友留言「我的想法也是差不多，而且當初我參加好好退休專案，真的有提醒我要存退休金了」、「人生不應以買房為目的，但可將房產納為資產配置的一環，也別求還完貸款，先理財再理債」。

不少網友都認為，年輕人要買房只能靠長輩，有人留言「房子都是老人家在買，我看我房東手上就好幾間房」、「很多人頭期款其實都是跟家裡先借，果然還是投對胎比較讚」、「老爸買得起就好」。

理財 Dcard 買房 退休金

延伸閱讀

「買就跌，賣就漲」 他PO出血淋淋對帳單嘆：沒有買股運

林智堅負面聲量衝擊選情 網友建議換選台南「穩贏」

被婆婆要求請假中元節採買拜拜 人妻怒：為何不是她兒子去？

37年前日航空難…乘客墜機前十分鐘拚死寫下遺書道別 警憶搜救現場「如地獄繪圖」

相關新聞

他曝「買不起房也能退休」投資方法 網狂點頭：不富裕但夠用

房價一年比一年攀升，對年輕人而言，買房可說是遙不可及的夢想。有網友擔心的詢問「買不起房能退休嗎？」他想將存款用於投資，而非買房，希望能負擔老年的生活費用及房租。許多網友認同他的做法，有人直言「好好實施投資計畫，就算不能非常富裕，但也足夠退休」。

他83歲靠2招退休月領逾5萬破紀錄 專家：上班族做到「這件事」也能多領

還記得2019年12月一名在竹科工作的退休勞工，月領4萬9,561元，3年來穩坐「勞保年金王」，如今這個響噹噹的名號換人當了！據悉，一名高齡83歲的勞工，一個月竟然能領多達5萬2,035元的勞保年金，成為新的「勞保年金王」，也是全台唯一一名勞保年金月領超過5萬的勞工。

小孩也要記帳？專家：每月先做這動作 養成小富婆

媽媽也補充，小孩子的記帳本不要搞得太複雜，每個月都把餘額「歸零」，下個月從頭開始記錄，這樣比較簡單。

教孩子懂股票！「公司像大型積木 股票就是片片小積木」

公司的『股票』就如同模型裡的『積木』，把所有積木組裝起來， 就可以完成一個模型； 把所有股票加總起來，就成為一家公司。

平凡粉領族勵志理財！年存20萬、預計35歲買第一間房

追求日常生活中的小確幸，可能是許多人都會有的「拿鐵因子」思維誤區：每天喝一杯咖啡，你離財務自由將會愈來愈遠……。

機智基金理財 投資結果可能出乎意外

通膨驚驚漲，股市起伏頻繁，不禁令人大呼投資好難，如果試著跳脫眼前的短期劇烈震盪，拉長觀察市場的時間，可發現從全球股市到美股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。