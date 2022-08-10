平凡粉領族勵志理財！年存20萬、預計35歲買第一間房

前陣子走在路上時，抬頭看到醒目招牌寫著「甜點399元吃到飽」，說真的，當下有想要走進去「先吃再說」的衝動，都說女人有第2個胃裝甜點，可以盡情吃著自己喜歡的甜點，多麼吸引人啊〜加上算算價格也還可以接受，相信沒有多少人可以抗拒這平價的奢侈吧？！其實像小編這樣追求日常生活中的小確幸，可能是許多人都會有的「拿鐵因子」思維誤區：每天喝一杯咖啡，你離財務自由將會愈來愈遠……。

說到「拿鐵因子」理論，這是由全美首席理財大師大衛‧巴哈（David Bach）提出的經典理財概念，指的是所有因為習慣而出現的消費行為，也可以替換成自己的因子，像是「手搖飲因子」、「香菸因子」等，先前小花平台透過淺顯易懂的小故事，講述了「先付錢給自己」的理財觀，幫忙揪出漏財的「拿鐵因子」，在不知不覺中無痛存到一桶金！

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非凡財經主播賴家瑩聰明理財4撇步

本周小花平台將為讀者介紹一名平凡粉領族與她邁向財富自由的勵人故事：非凡財經主播賴家瑩年存新台幣20萬元，目標在35歲時買下人生中第一間房。

究竟所謂的「拿鐵因子」是指什麼？簡單來說，就是「我很想省錢，但是東花一點、西花一點，錢就不見了！」賴家瑩似乎沒有這個煩惱，從小跟著媽媽一起做家庭代工，親身體會到賺錢的不容易，也有樣學樣、跟著媽媽把記帳視為一項很重要的工作，存錢和省錢已然成為她生活中的一大樂事，現在她每年至少存下20萬元，並預計自己在35歲時就要買下人生中第一間房。

正所謂「學會存錢，是理財的第一課。」說到每個理財達人成功存錢的案例，首要第一步就是存錢，賴家瑩也不例外，有其自己一套存錢與省錢獨到見解，就小編看來，對於一般上班族而言，應該是很有效也安全的4方法：

方法1、善用「定存」強迫存錢

「串10條項鍊只能賺1元，經常是辛苦工作了1小時，卻連牛奶或是糖果都買不起……。」賴家瑩從小就看著母親每天拿著記帳本精打細算，但是囿於透過家庭代工要賺大錢不容易，無形中也讓她對於存錢和理財有著不同的想法和感受。

賴家瑩存錢的第一步，就是善用定存強迫自己存錢又能同時賺錢；她在考上大學後，除了有家裡每個月給她的6,000元零用金外，為減輕父母的經濟負擔，她另外在外面打工、每個月約賺取5,000元左右，她會將每個月多餘資金放進定存，可謂是個人踏出經濟獨立的第一步。

今天網路時代來臨，網路消費模式已漸成常態，一般網上購物平台比起實體店面價格要便宜不少，只需在家動動手指就能輕鬆購物；賴家瑩就說，以她的職業來說，站在螢光幕前，為讓自己看起來兼具專業與時尚，確實需要許多套裝行頭來變化造型，不過在治裝這件事上，她很有自己的一套想法，也不難看出本身節儉務實的個性。

據賴家瑩表示，她經常透過網路比價、下訂，尤其利用特惠期間刷卡付款還能享有現金回饋，「無形中幫我省下不少治裝費！」最讓她引以為傲的，記得一次購買依照尺寸合身訂做的正式套裝，僅需人民幣約100餘元，儘管價格便宜、品質卻意外的好。

方法3、善用4帳戶管理日常支出

在小花平台《聰明理財》專欄一再強調：「運用『多帳戶管理法』理財儲蓄，小資族也能無痛存下多筆資金。」觀念，賴家瑩也將其善用在個人存錢與省錢小撇步：每個月將薪水依照功能分配到不同帳戶，且每個帳戶都有其獨立功能，她的做法如下：

將其中3成收入會固定存到買賣股票或是基金專用的撥款帳戶，裡面的錢只進不出；另有3成收入會存到固定支出的帳戶，像是房租、水電費等；還有2成收入作為生活開銷帳戶，用來支付日常生活必要開銷，諸如：交通費、伙食費、交際娛樂費等；至於最後的2成收入則存進活用帳戶，當作緊急預備金和變動的額外支出。

方法4、記帳＋App帳戶有效控管消費

在投資理財這件事上，賴家瑩非常認同記帳的好處和優點：有記帳的人比較存得住錢；還有用手機App隨時記帳可以清楚知道每天所有的開銷，同時思考該如何控制支出。

為讓自己有安全感，賴家瑩習慣使用信用卡搭配數位帳戶來控管日常消費，每個月其中有9成消費都會使用這張信用卡，她會不定時登入App檢視刷卡紀錄，如果消費超出預算太多，App裡的消費分析就會出現提醒，這樣她就知道下個月就要省點花。