把錢存對地方也能生財 她推理財新手辦「數位帳戶」利率更高

說到理財，多數人會想到基金、股票和房地產等，但有網友點出，身邊有一點小錢的理財新手可以先從把錢存對地方開始，她表示見過有人將錢放在利率只有1％的帳戶，讓她非常吃驚，因此決定發文分享高利率的數位帳戶，並強調挑選帳戶可考慮6大重點。

一名女網友在Dcard上發文分享，建議理財新手可以把「數位帳戶」當作理財第一步，後續再研究外幣、證券戶等，慢慢開始配置手上資產，「一開始可能會想說，存款不就是把錢放在銀行裡嗎？誰需要什麼建議啊？昨天聽到朋友向其他同行的人介紹，他最近在使用的數位帳戶有1%利息而且半年付息，他覺得很不錯......我真的差點請他住手！」她接著推薦自己辦過的高利率數位帳戶：

1.台新Richart，新戶有2.725%高利率。 2.中信MyWay，今年有推出新戶3%高利率優存，限期90天，搭配帳戶繳費有10%回饋活動，但沒提供免費跨轉。 3.台灣銀行數位帳戶，活存利率會跟著升息變動，有1.575%的優存利率，帳戶綁在台灣Pay消費還有紅利回饋。 4.永豐大戶，30萬以內有1.3%的優存利率，不想考慮存款配置的話也可以直接把錢都丟進去。 5.遠銀Bankee，新辦存戶次月起6個月內享有2.6%高利率。 6.LINE Bank，必須存在口袋帳戶才享有2%優存。 7.將來銀行，利率為6萬以內3.1%、6萬到30萬1.3%、30萬以上1%，但優存只公告到8月底。 8.樂天銀行，每個月用Pi錢包綁定帳戶消費5次可享有1.25%活存利率，且高利存款無上限，有時候還會推出7天高利率定存。

原po強調，挑選數位帳戶應考慮6個重點，包括「手上要放入的存款資產總額是否高於優存限額」、「一些帳戶的優惠存款有條件或期限限制」、「起息、計息和給息的規則」、「跨轉與跨提的優惠次數」、「數位帳戶的類別與轉帳限額」、「有無推薦碼或活動優惠」，她建議新手可視自身需求選擇最適合個人的數位帳戶。

除了原po推薦的方案，有網友提出更多建議，「還沒過25歲的話可以參考國泰的青年活儲專案，5萬內有3.125%」、「而且國泰的方案好像是到明年噢～不過是限額五萬，金額比較少一些！」、「中信沒有跨轉優惠的話，存到line pay money再用其他帳戶領出，這樣就免手續費了」、「還有上海商銀cloud bank 1.4%，上限30萬活存，數位帳戶美金活存餘額≥1000元美金可到50萬，缺點是app不太好用」。

不過也有網友認為用此舉理財效益不大，「投資部位或收益有一定程度，基本上你也不會去在意銀行給你的存款利率」、「這種活存存緊急避難金還ok啦，存個30～50萬還可以，存到破百萬就有點多了」。