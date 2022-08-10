教孩子懂股票！「公司像大型積木 股票就是片片小積木」

介紹完銀行存款之後，媽媽再開始講解什麼是股票。

「成立一間大型公司需要很多資源，創業者如果沒有足夠資金，便可以考慮讓出公司某部分的所有權，給有資金、有興趣的人來投資。」

「妳可以把公司想像成一個大型的積木模型， 創業者自己買下了一部分的積木，剩下的部分就讓對這家公司有投資興趣的人出錢來買。買齊材料之後，創業者便能聘請員工， 分工合作進行組裝，並且維護管理這個模型。出錢買積木的人，也擁有了這個模型的所有權。每一塊積木的擁有者，都有權利把自己那部分的積木賣掉；而重新買下積木的人，就成為模型的所有權人，積木可以在市場上自由的流通買賣。」

晴晴有個疑惑：「這樣的比喻我懂，可是通常我們買了一整盒的積木模型，裡面每塊積木的大小、顏色、款式、功能都不太一樣，單塊積木的價格要怎麼設定呢？」

媽媽笑著回答：「如果遇到模型有缺配件，要買單塊時，每種積木的價格確實會因為款式而有所不同。但是，在我們把公司比喻成模型的狀況下，同一家公司的每一塊積木都是設定為一模一樣的。公司的『股票』就如同模型裡的『積木』，把所有積木組裝起來， 就可以完成一個模型； 把所有股票加總起來，就成為一家公司。」

「因為一家公司的所有權已經切割成一張一張的股票了，所以投資人就可以在股票市場進行交易。股票市場裡面有各式各樣的公司，就如同玩具店裡面有形形色色的積木模型。小孩可以根據自己的預算和喜好，挑選適合的模型。大人則是根據個人的資金與喜好，投資自己有興趣的公司。」

「聽完媽媽的解釋，我更清楚了！ 」晴晴開心的說。接著，媽媽突然出了一個問題：「一張1,000元鈔票是由幾個1元銅板組成的？ 」

晴晴立刻回答： 「我知道，1,000 個1元的銅板。」

媽媽點點頭說： 「一張1,000元鈔票是由1,000個1元銅板所組成的， 而一張股票則是由1,000股所組合而成的。妳想想，『1股』有沒有很像『1元』的概念呢？存了1,000個1元銅板後，就能換成一張1,000元鈔票；同樣的，累積了1,000股之後，也就變成一張股票了。這也就是為什麼一張股票又稱為1,000股。」

「另外，未滿1,000元的銅板叫做『零錢』，未滿一張的股票則是稱為『零股』。有些人資金比較多，就一張一張的投資；有些人資金比較少，就以零股的方式，幾股幾股的慢慢買。如果把平常浪費的錢節省下來，就可以進行小額投資，聚沙成塔，久而久之就可以累積到一張股票，持續增加下去了。」

媽媽接著又問晴晴：「如果有機會，妳想要成為商店街裡面哪些店家的老闆呢？」

晴晴開始回想商店街的情景， 然後開始分析： 「有幾家店的生意特別好，當這些店的老闆應該可以賺不少錢；有些店的生意不怎麼樣， 賺的錢應該會比較少； 最近還有一些店倒閉了， 門口掛著出租的公告， 老闆應該賠了不少錢吧！ 這還用說嗎？ 正常人應該都會選擇那些生意很好的商店啊！ 」

媽媽點點頭： 「妳買了某家公司的股票， 等於是這家公司的老闆之一， 可以稱為這家公司的『股東』。如果這家公司有賺錢的話， 妳就有機會獲得報酬， 有可能是領到『現金股利』， 也就是一筆現金； 或是領到『股票股利』，也就是領到一些股票或零股。公司發放現金股利叫做『除息』， 發放股票股利叫做『除權』。妳還記得， 把儲蓄做為投資基金，目的是為了要多一份被動收入嗎？ 」

聽完媽媽的解釋後， 晴晴豁然開朗： 「所以我必須讓我的錢去會賺錢、會發放股利或股票的公司上班， 這樣它們才能領到薪水。」母女倆相視而笑了起來。

媽媽又說： 「除了股利之外， 還有另外一個賺錢方法。」

聽到這裡， 晴晴的眼睛亮了起來。

「如果妳能耐心等待商店舉辦促銷活動， 或是在特賣會時再購買， 妳就能撿便宜， 用比較低的價格買到商品。相同的， 股票價格也會上下起伏變動， 如果妳能耐住性子， 等價格下跌到跟過去比起來比較低的價格時再買， 當價格上漲時， 再用比較高的價格賣掉， 這樣就可以賺到『價差』了。」

晴晴興奮的說： 「幫錢找到好公司， 不僅可以讓它賺到薪水， 如果能耐心等到打折時再買， 還有機會再賺到價差， 這真是一舉兩得的投資。」 【小大人的理財素養1】跟著晴晴學生活理財。圖／采實文化提供

媽媽再度提醒晴晴： 「因為股票價格會上下波動、漲漲跌跌， 有些人便不斷在股市裡面買進又賣出股票， 希望能利用價差快速賺錢。但所謂『水能載舟， 亦能覆舟』， 他們一下賺了一筆錢、一下又賠了一筆錢， 時時刻刻繃緊神經， 處在壓力之下， 不僅影響了生活與工作， 甚至在不知不覺中損害了身心健康。」

「買賣股票是一門大學問， 妳長大後千萬不要貿然就投入股市， 必須好好學習、深入研究， 特別是關於『價值投資』的觀念。奠定好基礎之後， 妳就會以『投資』， 而非『投機』的角度買賣股票， 讓財富安全穩健的增長。」

(本文摘錄自《【小大人的理財素養1】跟著晴晴學生活理財》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)