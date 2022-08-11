小孩也要記帳？專家：每月先做這動作 養成小富婆

晴晴一領到零用錢之後， 便立刻把60元投入撲滿，再把180元放到餅乾盒，剩下來的錢就收到自己的錢包裡面。接著晴晴拿出記帳本，仔細記錄每個項目和金額，完成了所有步驟後，她覺得很有成就感。

在接下來的日子裡，每當晴晴有了消費支出，當天晚上她就會確實的把它們寫到記帳本中。然而，還沒有到月底的時候，晴晴發現她的零用錢快要花光光了，她突然意識到自己即將變成月光族，便提醒自己下個月要節省一點。

等到下個月領到零用錢時，晴晴一樣把儲蓄和要買桌遊的錢，分別放到撲滿和鐵盒裡，並且持續記錄在記帳本上。到了這個月的最後一天，晴晴竟然還剩下40元，她便問媽媽應該如何處理這40元。

媽媽說，可以把每個月沒有花完的錢，存到撲滿裡或是放到鐵盒中。如果決定存到撲滿，就在記帳本的項目欄中寫上儲蓄，支出金額40元；如果決定放到鐵盒裡，就在記帳本的項目欄中寫上桌遊基金，支出金額40元。最後，餘額要寫上0元。

小朋友的帳戶要簡單，也能設定不同目標存錢。圖片來源/采實文化提供

每月餘額都歸零 下月從頭開始記帳

媽媽也補充，小孩子的記帳本不要搞得太複雜，每個月都把餘額「歸零」，下個月從頭開始記錄，這樣比較簡單。晴晴聽說只要一直存錢、一直存錢，長大後就可以變成「小富婆」，所以決定把這40元存到撲滿裡。一想到自己以後變成有錢人的模樣，晴晴忍不住笑了出來。

這時候，媽媽把晴晴以前的撲滿從櫃子上面拿下來， 問晴晴：「妳知道這裡面一共存了多少錢嗎？ 」晴晴看著塞滿了1元、5元、10元，大大小小銅板的撲滿，搖搖頭表示猜不到。

媽媽便教晴晴可以在撲滿下面放一張紙，每當她投錢到裡面時，就可以在紙上記錄日期和金額，這樣一來，她就可以知道自己究竟存了多少錢在撲滿裡了。同樣的，也能放一張紙到鐵盒裡面，每次放錢進去都登記在紙上，這樣也能清楚的算出，到目前為止總共為桌遊基金累積了多少金額。

晴晴覺得這個方法實在太棒了，便趕快拿出紙，並翻開記帳本，把過去兩個月的紀錄寫到紙上。到了第五個月，晴晴期待已久的日子終於到來，她已經達到目標，存到900元的桌遊基金了。一抵達玩具店的門口，晴晴以飛快的速度衝向她朝思暮想的桌遊前面。媽媽悠哉走到晴晴身旁，卻發現她睜大眼睛和嘴巴，呆呆的站在原地。

「怎麼了？ 」媽媽問。晴晴指著櫃子上面的標價， 吃驚的說： 「本來賣900元，現在漲價變成950元了！」雖然感到生氣， 晴晴也沒有其他辦法，只能不甘心的從錢包裡面再多拿出50元來結帳。

想要的桌遊漲價了 原來這就是「通膨」

回到家後，晴晴依舊憤恨不平，嘀咕個不停。媽媽安撫著晴晴，然後開始向她說明。

東西一直漲價、一直漲價，這就是新聞常說的「通貨膨脹」， 簡稱「通膨」。原本900元可以買到桌遊，但是因為東西漲價了、價格變高了，所以同樣的一筆錢就無法買到相同的東西了。

媽媽說：「妳看這九張100元紙鈔，它們本身是不是一模一樣，沒有改變？但是它們能夠用來購買東西的能力卻減少了，這種感覺像不像這些紙鈔的厚度『變薄』了？ 因為金錢的『購買力』變差了， 所以我們常常聽到新聞報導說，物價上漲、通貨膨脹讓錢『變薄了』， 或是『錢愈來愈不值錢了』這類說法。」

晴晴馬上回答：「沒錯！我還得從錢包裡面再掏出50元， 這樣一來，我的零用錢就變少了。」

媽媽繼續補充：「這就是為什麼通貨膨脹會造成『財富縮水』的原因，因為如果妳想要買到相同的東西，就必須付出更多的錢，如此一來，妳所擁有的錢，也就是妳的財富便減少了。」

【小大人的理財素養1】跟著晴晴學生活理財。圖／采實文化提供

「這就像把一件合身的毛衣，丟到烘衣機裡烘乾，拿出來之後卻縮水了。因為袖子和衣服的長度變短，手和肚子沒有衣服的遮蔽，冷風呼呼的吹，抵抗力不好的人就會感冒。如果各種生活用品都漲價，家庭的開銷便會增加，就會對經濟狀況比較差的家庭造成嚴重影響。」

晴晴若有所思的說：「通貨膨脹就像是一隻隱形的怪獸，一點一滴吃掉金錢的價值，也讓我們的財富不斷消失，實在太恐怖了！ 」

(本文摘錄自《【小大人的理財素養1】跟著晴晴學生活理財》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)