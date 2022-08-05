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驚人撲滿！「公車投錢法」存22萬 他曝秘訣：每天帶1千元出門

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用公車的投幣箱當存錢筒，近2年下來存了22萬元。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友用公車的投幣箱當存錢筒，近2年下來存了22萬元。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

物價越來越高，錢越花越快，很多人會利用「無痛存錢法」留住自己的錢。一名網友就把每天用剩的零錢投入存錢筒，近兩年下來累積了眾人稱羨的22萬元，但令人驚訝的是，他的「撲滿」竟然是公車的投幣箱。

「投滿了，開箱！」這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出自己的「存錢筒」開箱照片，但他開的並非常見的「豬公」撲滿，而是兩個公車投幣箱。照片中可見其中一個投幣箱塞滿了鈔票和零錢，另一個雖未投滿，也有為數不少的鈔票。發文者表示存了1年10個月，共有22萬1278元。

由於投幣箱太吸睛，加上開箱後滿地的錢相當壯觀，此篇貼文吸引上萬網友朝聖，「存錢筒好酷唷⋯想要」、「我以為是哪間廟香油錢」、「原來公車廂可以裝這麼多錢」、「1天要存335耶」、「1個月存1萬，厲害」、「1年蘭山（零錢）存22萬合理嗎」、「先不說有這麼多錢確實很爽，光數錢的過程就更爽了」、「我是從來不存紙鈔，硬幣比較有感，樓主真是有毅力」、「你的撲滿比我年薪還多」。

對於如此高額的存款，發文者解釋，他是每天帶1千元出門，只要當天沒花完就會投進去，當月的沒花光的月薪也一併投入，所以才會看到那麼多千元鈔和百元鈔。至於大家好奇的投幣箱由來，他則說是去公車站求買的。

這種方式雖然存下不少錢，不過也有網友抱持不同看法，「是不是要投資有利潤的地方」、「存銀行較實在，不用浪費時間算錢，存零錢，不累嗎？」，還有人認為這樣有被白蟻蛀掉的風險。但持肯定態度者則認為，「多存錢是好的，沒這樣存，錢也是花掉，這樣反而有突然多一筆錢的驚喜！」

理財 爆廢公社

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