又見不肖理專盜領客戶錢！專家教5點自保「別被話術騙了」

前幾天，媒體又報導一則「金管會開罰銀行理專盜領客戶錢」的新聞（https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4004608）。雖然這則訊息，只是眾多金融機構弊端中的一個，但卻讓筆者特別感觸良多及覺得心痛。

因為首先，根據媒體引述銀行局副局長林志吉的說法，此案會重罰，主要有3大原因，第一，違法時間長達10年，就算2020年理專十誡實施後，台銀也有配合抽查，但還是沒有發現；第二，受影響的客戶數雖只有9位，但金額高達8000多萬；第三，9位客戶中，有5位高齡客戶（超過65歲）受害（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183027/post/202207260032/）。

且該行蘇澳分行張姓前行員自2012年8月至2022年2月，透過「偽造客戶簽名」及「偽刻客戶印鑑申辦網路銀行」，及「以話術欺騙客戶假意購買保單、基金」，並「以抽換單據及透過網路銀行轉帳」方式挪用客戶款項。

其次，這是金管會裁罰的對象，是過去最不會積極發展消金業務的台灣銀行。事實上根據新聞報導，台銀這次遭裁罰金額達1400萬元，是今年理專或行員盜領類似案型當中的最高金額。此外，今（2022）年以來4件裁罰中，有3件是公股銀行。

話說國內最早引進財富管理業務的，就是外商銀行。之後，由於金融市場的快速轉變（主要是企業轉向自行發行債券及股票上市、櫃籌資）、傳統銀行已經難以靠利差損（放款減去存款利息的差異）牟利，銀行不分國、內外，都紛紛轉向賺取手續費收入、獲利更高的財富管理業務。

剛開始，最積極拓展財富管理業務的，是新開放民營的銀行。國銀行庫因為有穩定的客戶群，銀行高層們起初，都還有充足的「底氣」，可以不靠消金業務拉抬業績。

跑過金融機構的資深記者都知道，過去公營行庫幾乎都是業界的「乖乖牌」，領固定薪水的行員，也沒有多大的誘因及興趣，慫恿非常保守的定存客戶將存款解約，再投入各種投資理財商品。

但是，隨著銀行業的競爭越來越激烈、傳統業務獲利越來越薄，且在看好財富管理手續費收入的「甜美果實」之下，如今不分公營或民營金融機構，莫不卯足了盡地追求業績的大幅增長。

可以這麼說，金融消費費者之所以屢屢成為金融機構痛宰的肥羊，絕對跟「利之所趨」脫不了關係。例如前幾天，《工商時報》有篇社論就提到一則國外的知名案例—成立166年的國際著名金融機構瑞士信貸（Credit Suisse）接連兩年醜聞不斷，不僅讓該集團去年業績淨虧損高達16.5億瑞士法郎，股價更是委靡不振。累計從去年3月初醜聞接踵爆至年底，瑞信股價跌幅32.99%，而今年截至7月20日，累計跌幅也已達38.84%。瑞信股價跌跌不休固然是反映去年以來一連串的醜聞事件，但醜聞背後的公司治理缺失及帶來的經營績效低落才是根本原因。國際信評機構遂於今年5月紛紛調降瑞信集團的信用評等，如惠譽（Fitch）將其從A-降至BBB+，標普（S&P）則從BBB+降至BBB。而瑞士信貸所做的，不過就是「從事不當銷售」、「輕忽『認識客戶（KYC）』基本風控要求的重要性」，以及「洩露客戶資料」。

該篇社論的作者寫道：「上述這些案例應是金融業經營的基本常識，為何瑞信會一再犯錯？對此，今年新上任的董事長萊曼（A. Lehmann）坦言，瑞信醜聞不斷實不能將其歸咎於某一個糟糕決策或個人行為，應是整個組織內部未能及時感知重大風險，並主動應對且做好預防準備。幾位現任和離任員工則直言，銀行風險部門的評估經常被著重獲利的高階主管推翻，並要求他們從風險較高的交易中追逐更高的報酬，足見瑞信一味追求業績成長，不惜降低風控標準的公司文化深植，出現風險管控和法遵制度的重大缺失，也就不令人意外了」（https://www.chinatimes.com/newspapers/20220729000153-260202?chdtv）。

由此社論，又讓筆者想到之前，有一位長期在外商銀行工作的資深主管，寫給個人的一封長信內容。信中，他提到客戶之所以永無止盡地，被理專「不斷洗單」的原因，都與金管會在制度規定上的「嚴重失職」密不可分（由於原文太長，為了避免讀者閱讀上的順暢，筆者將原因及他的建議，放在文末的Box中）。

過去，包括許多金融業資深人士，以及過去筆者採訪過的專家、學者，莫不異口同聲地表示：要讓投資理財大眾，不再受到金融剝削（投資虧損），一是金管會要負起「教育民眾正確投資理財觀念」的責任，不能讓民眾只能片面而單一地，接受金融機構「為銷售而銷售」的行銷內容；二是提高裁罰的金額，並且加重金融機構重要負責人的連帶責任；第三，則是將目前理專「以佣金（手續費）」為準的薪資計算方式，改為「依客戶資產規模一定比例」為準。

然而令全國民眾非常失望的是：不要說第三項，連現階段可以做的第二項，甚至是第一項，金管會向來就只是當做「耳邊風」。這也難怪有不少人會開玩笑地說：金管會除了不斷將理專十誡版本「升級（由1.0升級到2.0，甚至有人開玩笑，不久便會推出3.0版）」、年年幫國庫賺到罰金之外，受害的理財大眾，依然永無止盡且似乎是「越來越多」。

就以最近金管會的兩件裁罰案為例，台銀的9位客戶，總損失金額高達8000多萬元，但罰款才不過1400萬元，連總損失金額的1/4都不到，也不見公司高層負責人，有任何連帶處分（畢竟，此一違法行為的時間長達了「10年」）。

另以瀚亞投資前投資長，被抓到人頭炒股案，金管會的裁罰，也不過是「號稱近3年來，對投信裁罰金額『次高』的400萬元」、「解除前投資長職務」，以及「停止瀚亞投信3個月與客戶新增簽訂全委投資契約、辦理全委投資業務及募集投信基金」而已（https://finance.ettoday.net/news/2304346?redirect=1），其他公司高層負責人，也沒有任何一人因此而受罰。如此「不痛不癢」的處置，也難怪沒有金融機構在怕的。

前面提到的那位外商財富管理部門主管便表示：「民眾有權利對財富管理有正確的認識，銀行有責任做到善良管理人，而不是只看獲利，棄客戶於最不重要的地位」。然而筆者認為，想要讓「一切以獲利為目標」的金融機構「良心發現」，恐怕是緣木求魚。

因為首先，有多少投信公司，明知道高配息股票對投資人來說，不過是由左手換到右手的一種數字遊戲，還能夠不搶推這種「只要號稱配息率高於同業，投資人就會瘋狂搶買」的票房保證？

其次，有多少投信、投顧公司，明知道高收益債（現已被金管會正式命名為「非投資等級債」，實際上就是信用評等非常低的「垃圾債」）的風險非常之高，但面對客戶「就是要固定配息，且年化配息率高還要更高」的要求之下，仍然能夠本著良知，不引進也不大力推薦這類商品？

再者，有多少銀行明知所推薦的商品風險，已經原遠超出客戶所能承擔，但依然能夠抵擋得了「高佣金收入」的誘惑，堅持不列入向客戶推薦的商品名單中？

所以，為了杜絕金融機構繼續傷害，並造成客戶資產的減損，筆者認為金管會對於金融消費者的不斷受傷害，最釜底抽薪的方法只有以下幾點：

一、開設免費課程，教育民眾如何正確建立投資組合（資產配置），並了解理專或銷售人員常有的不實話術。

二、更改現行理專薪資計算方式，由「依手續費收入多寡」，改為「依客戶總資產規模一定比例」。 筆者並非要所有金融機構「完全不賺錢」，而是希望它們「只賺合理，且對自己與客戶都有益的錢」。因為，如果依照客戶總資產一定比例收費，當客戶有賺錢時，金融機構的收入也會同步增加。這樣，也才能創造出真正的雙贏局面。

三、就算以上第二條，無法立刻做到，但至少可以先從「提高金融機構的罰款（至少上億元起跳，或是依該檔銷售金額為準）」，並且「要求金融機構負起連帶責任」。再再不濟，理專業績獎金的發放方式，也可由現行的月領、季領，改為年度才領取。

假設金融監理單位，執意不做以上的更改，並繼續「嚴重失職」下去，筆者建議投資理財大眾，請記得一定要做好以下的「自保之道」：

一、當理專說「現在很多客戶都買這檔標的」時，千萬要特別加以注意。 筆者的意思，不是說「大家都在買的投資標的」，一定都是不利投資大眾的標的。但根據筆者過往的經驗顯示，理專越是用「很多客戶都在買」這個理由，就越是有「此地無銀三百兩」之嫌。

基金與保險公司，之所以願意支付這麼高的「推銷費用」，主要還是在於「投資人還真的願意相信及買單」。簡單來說，金融機構雖花了大錢「買榜」，但由於管理費是按資產規模一定比例收取，所以，只要所管理的資產規模越來越多、固定成本相形越來越少，自然會有一定的利潤。

事實上，金融機構（基金與保險公司）這種花錢「買榜」的作法，在業界早就不是什麼秘密了。據筆者側面了解，現行銀行向基金與保險公司所收取的手續費抽佣，以及各項「好康」，已經到了令人嘖舌的地步了。

甚至，筆者還有「食髓知味的銀行，佣金已經越要越多」的傳聞出現。銀行之所以如此「敢要」，當然就表示有本事「讓客戶買單」。先不論客戶是否真的從中獲利，但絕對可以肯定的是：客戶的大部分獲利，都拿去貢獻給銷售的銀行及理專，而不是用於真正的投資以生利。

投資人支付了全額手續費，再加上大半的基金管理費讓銀行賺去，卻讓自己承擔投資虧損的風險，這不是呆子、盤子，又是什麼呢？所以，請投資理財大眾一定要記得：市場銷售第一名的金融商品，絕對不是「一定賺錢」的保證！

二、絕對不要相信理專所謂的「（投資）帶進帶出」。 一來依法，理專絕對沒有代操的資格，所以，他所謂的「帶進帶出」，就已經「違法」在先了。其次，凡投資，必有風險。把自己的辛苦錢，放在這樣不足以保證獲利的理專身上，風險絕對不可能很低。

假設對方拍胸脯「保證獲利」，投資人大可向銀行或金管會檢舉此人。因為，這個世上除了定存可以「保證獲利」外，沒有任何金融商品可以做到「保本及保息」。有提供獲利保證者，絕對是違法者！

如果理專隔三差五地（以基金為例，就是有基金公司跟銀行談好新的合作專案時；另以保單為例，通常都是繳費期滿，或是解約當期的IRR最高時）要投資人換買新商品，請記得一定要遠遠避開這種理專或業務員才是！

三、不要只聽理專講的「報酬可能有多高」？而要多問一句「損失的可能性及幅度有多大」？ 筆者認為，越是那種「打包票」，滿口「不用擔心」的理專，真心建議投資人千萬不要「信以為真」。

這是因為在金融投資的世界裡，到處無奇不有、風險隨時存在，投資人千萬要有高度的危機意識：先確定在最市場糟糕的狀態下，自己有沒有「存活」的機會？

四、藉由核心問題，探知理專的真正心思。 筆者猶記得在2010年9月，出版《理財專員不告訴你的40件事》時，曾在書中特別提醒民眾：在與理專或任何業務員簽約之前，一定要問清楚的10件事（https://swlee0630.blogspot.com/2005/07/10.html、https://swlee0630.blogspot.com/2005/07/4110.html）。但其中最重要的，莫過於「你賣我這檔商品，可以從中獲得多少利潤」及「為什麼你認為我該買這檔商品，而不是其他金融機構的類似商品」？

當然，筆者在此，還是要適時為理專「說句公道話」。話說在金管會「嚴格要求金融機構，不可以將理專的薪資，與銷售業績100%掛鉤」之後，據側面了解，銀行理專的薪水（手續費收入）及其他好康（例如旅遊、貴重贈品…等），真的是「縮水不少」，反倒是銀行的「整體收入」得利最多。

所以，儘管理專可能會含糊其辭、不真實或正面回覆，但筆者認為，投資人絕對可以從理專對此問題的回答中，重新認識對方心裡，是否真正在乎或關心客戶？

五、任何投資理財決策，都要回歸「資產配置」的概念。 筆者最後想要再三提醒投資理財大眾的是：透過銀行收集投資訊息，並且從事各種投資理財行為，固然是必經的管道之一，但是，一定要記得「所有投資決策，都必須與『資產配置』的原則相符」。

畢竟這世界上，不可能有完全不能投資的商品，但大前提必須是：投資人完全了解標的的波動風險、自己對於虧損的耐受程度，並且切實做到「儘量分散」！