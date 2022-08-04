有錢才能好好治療？ 親身體驗自費醫療世界後有感

6月底小琪動了人生第一場手術，想起那時躺在寒冷的手術房前等待手術時，同時約有10張病床並排在一起，醫護人員拿著文件一一詢問是否需要使用自費麻醉等自費醫療。

醫護：「小姐，您有商業保險嗎？實支實付之類的。」小琪：「有，我有20萬雜費額度。」醫護：「那您可以用看看自控式止痛袋，一天5000元，手術完後痛了就按。」我：「我願意用，但我好奇如果不使用自費止痛袋呢？」醫護：「也有一般的止痛藥，但就要等藥效生效，不夠再吃。」霎時，我突然覺得手術室前鬧哄哄的各種喊價，讓我仿若闖入醫療自費大觀園的劉姥姥。我想起日前聆聽醫師分享癌症治療的演講，醫師說：「以後恐怕是有錢人才能好好治療的世界。」

健保面臨挑戰 各界倡導商保補健保

台灣從84年開始實施全民健康保險，是強制納保的社會福利政策，讓我們的醫療保健指數連續6年拿下世界第一，優質醫療資源及便宜的保費享譽國際，但這樣的福利卻面臨三大挑戰。

前衛生署署長葉金川在文章（https://udn.com/news/story/7340/6026723）中指出，因為台灣人口急速老化，2025年後老年人口佔總人口20%，等於每5人就有1人是不必繳健保費的依賴人口，然而高齡者的醫療需求卻是青壯年的4到6倍，其次是台灣薪資成長遠低於醫療物價成長，三則是新型醫療技術、藥物與儀器推陳出新，而「健保只能提供基本醫療，無法提供最好、所有可能的醫療。想要更好的醫療，得靠商業醫療保險補足或自費解決。」

報系記者楊雅棠的報導也指出，9成肺癌癌友因治療導致收入減少外，還要負擔龐大醫療費，感嘆沒有健保給付「抗癌只能走一步算一步，看是要錢還是要命」。報系記者沈能元的報導也曾訪談現任健保署長李伯璋，李伯璋提到癌友生命寶貴，當然希望健保給付能納入所有藥費，但因為健保總額有限難以全數納入，建議由商保補位健保可延續癌友生命。

由此可見「商保補健保」是目前勉強能支付民眾高額自費醫療的解決辦法之一，而「實支實付醫療險」就是針對民眾自行負擔、不屬於全民健保給付的醫療費而推出的險種。

住院醫療實支實付險挑選眉角

住院醫療實支實付醫療理賠項目通常分病房費、手術費、住院醫療費用3大項，在限額內按照收據金額實報實銷（又稱為「限額」給付）。

例如小琪住院期間花費5000元購買自控式自控式止痛袋，在20萬元的住院醫療費用額度內，保險公司全額理賠我5000元的雜費花費。

而購買醫療實支實付責要注意下列眉角：

一、注意保障額度是否足夠：許多人早期有投保醫療實支，但手術費或雜費額度可能不符合目前需求，可視情況跟需求規劃雙實支或自付額行補足額度。

二、每人最多只能購買3+1張：1張正本理賠、2張副本理賠及1張自付額型。

三、有些給付項目涵蓋「門診手術」保障，挑選時可把是否涵蓋門診手術雜費納入考量。

四、手術理賠為列舉式或是概括式：有些實支實付險一定要列表中有提到的手術才理賠（列舉式），若條款列入「協議比照認定」等字眼理賠範圍較廣。

五、保障年限：現行實支實付多為保障到75歲的定期險，但國人平均餘命長，預算若可負擔可選擇延續至更高年紀的險種。

延伸閱讀

獨／健保署推商保補健保 互鎖式骨材將納自付差額醫材

https://udn.com/news/story/7266/6479005

葉金川／現行健保制度撐不過2030

https://udn.com/news/story/7340/6026723

實支實付醫療險 留意限制

https://fund.udn.com/fund/story/7488/6484891