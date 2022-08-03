大齡單身女不再拉警報！善用4類保單愛自己、做自己

百萬訂閱YouTuber「理科太太」與台裔美籍老公協議離婚後，面對人生的成長、夫妻婚姻關係的議題變得更有感觸...，她曾說過一句話：「婚姻不是找長期飯票、更非人生的終點！」這是她給未婚女性的當頭棒喝：「妳的經濟夠獨立嗎？」確實，隨著單身女性比例逐年提高，在經濟方面更能自主，也就不必過分擔心什麼「30拉警報」或是一定要找張「長期飯票」，今天已有更多的「黃金單身女」，不再為了尋找長期飯票而結婚，而是有自己的收入、自己的理想，同時也更願意把錢花在自己身上。

大齡女性經濟、生活自主 單身及就業比例逐年攀升

今天晚婚時代來臨，大齡單身女性比例逐年提高！根據內政部和行政院性別平等會統計數據顯示，去（110）年國內35至49歲女性中，有3成7的比例為單身（包括：未婚、離婚及喪偶等）；另外，值得注意的是，在這個年齡層的女性的就業率超過7成5，可說是單身女性比例和就業率同步節節上升。

隨著大齡單身女性經濟自主、生活自主，除了在職場上的表現愈見亮眼外，尤其更願意把錢花在自己身上，對於規避風險的保障意識，相較於男性顯得更加主動積極。根據壽險公會最新統計，隨著年紀愈大，女性投保人數及人口占率明顯高於男性，主要關鍵還是在於女性普遍比男性長壽，年齡愈大的女性擔心後半輩子只剩自己一人，也更願意把錢投入個人保險保障規劃。

小花平台保險顧問建議，大齡單身女性不妨善用醫療險、意外傷害險及失能險等來分攤因為疾病和意外衍生而來的醫療及看護費用支出；同時，一定也不要忘了令人聞之色變的癌症應該及早預防規劃，讓漫長的癌症治療之路可以更安心，「癌症不一定是絕症，但是可能需要長期治療，只是靠一般醫療險保障遠遠不足，分項給付或是一次給付的癌症險保單規劃，往往反而可以派上用場。」

另一方面，鑒於現代人愈來愈長壽，尤其女性平均餘命比男性約多4至5歲，建議可以同步考慮利率變動型年金打造退休後的現金流，或是利用投資型保單定期定額投資以累積子女教育基金，也加速養大退休金、穩健邁向財富自由之路，讓人生過得更精彩。

小花平台保險顧問溫馨建議，大齡單身女性一定要善用4類保單「每天愛自己多一點」：

第1類保單、善用實支實付型醫療險、重大疾病險、長期照顧險等健康險，一來彌補全民健保的不足，同時也拉高自身醫療品質，如果不幸遭遇嚴重的疾病或是意外，導致無法工作、甚至生活無法自理的狀態，透過長照險的規劃，在需要長期照顧時能提供保險金，以支應看護費或是安養中心費用。

第2類保單、善用意外傷害險拉高個人保障，時下女性除了工作外，也會從事戶外活動調劑身心，像是騎單車、爬山、運動時不慎受傷、跌倒，甚至骨折或是脫臼，建議可以選擇有意外身故保險金或是喪葬費用保險金、意外失能保險金、意外失能扶助保險金的意外險保單，轉嫁突發風險。

第3類保單、鑒於癌症仍然高居國人健康殺手第一名，為減輕萬一不幸罹癌在醫療支出的經濟負擔，建議提前做好癌症保險規劃，包括罹患癌症保險金及癌症相關的住院、門診、化療、放療、手術等項目，以強化防癌保障並降低醫療及經濟的雙重壓力。

第4類保單、善用利率變動型年金打造退休後的現金流，或是透過投資型保單的規劃，滿足個人自主投資理財、儲蓄的需求，讓妳保障、投資、退休養老一次擁有，「無後顧之憂，也更能安心追求自己的單身人生。」