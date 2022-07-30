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30歲男興奮曝「股息領470萬」財富自由 網點出現實面：比投資重要
每逢暑假到來，就是台股上市櫃公司上演除權息的年度重頭戲，許多人也會把領到的股息在投入市場，讓資產能更加增長。有一名30歲的網友表示，記得去年股息才領150萬左右，今年直接翻三倍到450萬，但分享後網友則點出現實面「投對胎比投資重要」。
一名網友在Dcard股票版以「股息竟然領了470萬」為題發文指出，爸媽從小就教導自己要投資理財，自己也不負眾望，努力研究總經、台股、美股、外匯各種市場，大學畢業的時候就靠著爸媽的錢財富自由了。
他表示去年股息才領了150萬左右，今年30歲了，股息也直接翻了三倍領到470萬，他說自己現在的生活就是在家理財，以及在IG分享總經個股觀念，他也貼上了截圖證明，是靠著日月光領到這麼多股息，他也忍不住興奮的說「謝謝你，日月光，我的光」。
但網友看完只看到了是靠爸媽的錢，紛紛點出現實面「投對胎比投資重要」、「這樣爸媽是超有錢欸，幾千萬直接丟進去」、「笑死，拿著爸媽的錢，隨便買一支股票投根本不用研究好嗎」、「金湯匙真好」、「靠爸媽真的也是實力的一種了，沒什麼好說的」。
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