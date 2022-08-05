成功人士為何成功？據說他們都做到這9件事...

為什麼你可以非常成功的達成某些目標，其他目標卻難以達成？如果你想不通，請放心，絕不是只有你這樣。事實證明，就算是天資聰穎、成就非凡的人，也很難理解自己究竟為何成功或失敗。直覺的答案可能就是你天生具備某些才能，而欠缺其他才能；但這個答案只是整個拼圖裡的一小塊。其實，數十年來針對「成就」的研究顯示，成功的人之所以能達成目標，並不只是因為天生的才能，而比較常是因為他們做了什麼努力。

目標明確

設定目標時，請設法盡量具體明確。「減重5磅（約2.26公斤）」會比「變瘦一點」更好，因為前者能讓你清楚知道如何算是成功達成目標。明確知道自己想達成的目標，會持續激勵你直到成功。另外，請思考必須採取哪些具體的行動才能達成目標。只是承諾自己會「少吃一點」或「多睡一點」還太含糊，請清楚、明確的說明。「週間的晚上，我要在10點前上床」，這種說法就不會讓你疑惑該做什麼、是否真的有做到。

抓住時機針對目標採取行動

大多數的人都非常忙，而且同時有許多希望達成的目標，因此不令人意外的是，我們總是會錯過針對目標採取行動的機會，因為我們根本就沒有注意到那些機會。你今天真的沒空去運動嗎？找不到一點時間回個電話？想要達成目標，就表示你得在機會溜走前好好掌握住它。

若要抓住機會，就請事先決定好，要在何時、何地採取你想採取的每一個行動。同樣的，請盡量設定得清楚而具體（例如，「星期一、三或五，我要在上班前運動30分鐘」）。

研究顯示，在機會出現時，這樣的事前規畫有助於你的大腦偵測到並掌握住那個機會，讓成功的機率提高大約300％。

明確知道距離目標還有多遠

想達成任何目標，還必須定期、誠實的監看你的進展情形，這可以交由其他人監看，也可以由你自己負責。如果你不知道自己的表現如何，就無法據以調整自己的行為或策略。請經常檢視計畫的進展，取決於你的目標，你可以每週檢視，甚至是每天檢視。

做個務實的樂觀主義者

在設定目標時，一定要很樂觀的思考達成目標的可能性有多高。相信自己有能力成功，對創造並維持你的動機非常有幫助。但無論你做的是什麼事情，都不要低估達成目標的困難度。大多數值得去達成的目標，都需要投入時間、規畫、努力與堅持。研究顯示，如果認為一切都能輕鬆做到，會讓你對未來準備不足，大幅提高失敗的機率。

專注在「變得更好」，而不是「表現很好」

相信自己擁有能力可以達成目標很重要，相信自己能「獲得」這種能力也一樣重要。很多人相信自己的智慧、個性和體能是固定的，也就是說，無論我們做什麼都無法改善。因此，我們專注努力的那些目標，都是要「證明」自己，而不是培養與獲得新的技能。

幸運的是，數十年的研究顯示，認為能力固定不變的想法是完全錯誤的，其實各種能力都有極高的可塑性。接受「你可以做出改變」這個事實，能讓你做出更好的選擇，充分發揮潛能。如果把目標訂在讓自己變得更好，而不只是要做得好，這種人會從容面對困難，並珍惜過程，就像珍惜目的地一樣。

擁有恆毅力

恆毅力（grit）指的是願意致力於長期的目標，並在面臨困難時堅持下去。研究顯示，具有恆毅力的人在一生當中會接受更多教育，大學的成績也比較好。在西點軍校，恆毅力可以用來預測哪些學員能夠在艱難的第一年脫穎而出。

事實上，恆毅力甚至可以用來預測全美拼字比賽（Scripps National Spelling Bee）的參賽者能晉級到比賽的哪一輪。

好消息是，如果你覺得現在自己不太有恆毅力，這裡有改進的方式。缺乏恆毅力的人，常常認為自己就是欠缺成功人士天生擁有的那些能力。如果你也是這麼想⋯⋯恕我直言：你錯了。正如我前面提到的，努力、規畫、堅持與良好的策略是成功所需的條件。認清這一點，不但能讓你更正確的看待自己和自己的目標，也能大大提升你的恆毅力。

鍛鍊意志力的肌肉

你的自我控制「肌肉」就像身體的其他肌肉一樣，如果不鍛鍊，就會逐漸變弱。但如果你妥善運用，常常訓練，它就會愈來愈強壯，更能協助你成功達成目標。

若要訓練意志力，請挑戰做一件你真心不想做的事情。

放棄高脂肪零食，一天做100次仰臥起坐，在你發現自己無精打采的時候抬頭挺胸，或是設法學習某項新技能。如果你發現自己想要投降、放棄，或者就是不想去做，請你別這樣，而要撐下去。一開始只做一項活動就好，並制訂計畫，先想好如果問題出現要如何解決（「如果我很想吃點心，就改吃1塊新鮮水果，或3個果乾」），這麼做開頭很難，但會愈來愈容易，而這就是重點。隨著你意志力的肌肉愈來愈強壯，你就能接受更多挑戰，增加這項自我控制訓練的強度。

沒必要，別冒險

不論你的意志力肌肉變得多麼強壯，重要的是，你一定要尊重人的意志力有限的事實；如果你讓意志力負擔過重，就會有突然失去動力的時候。因此如果情況允許，請不要嘗試一次挑戰兩項困難的任務（例如同時戒菸和節食），別讓自己陷入險境；很多人過度自信的認為自己能夠抵抗誘惑，於是讓自己陷入有很多誘惑的情境之中。成功的人知道，別把目標變得更加困難。

專注在想要做的事，而非不想要做的事

你是否想要成功減重、戒菸、克制壞脾氣？那就請好好規畫如何用好習慣取代壞習慣，而不要只專注於壞習慣本身。關於思考抑制（thought suppression，例如「不要去想白熊！」）的研究已經證明，設法避免出現某個想法，會讓這個想法在腦中更活躍。行為方面也是如此：試著不要去做某個壞習慣，會強化而非打破那個習慣。

如果想改變你的行為，請問問自己：「我要改為做什麼事？」舉例來說，如果你想控制脾氣，不再大發雷霆，也許可以這樣規畫：「要是我開始覺得生氣，就深呼吸3次，讓自己冷靜下來」。用「深呼吸」來取代「任由自己發洩怒氣」，你的壞習慣就會隨著時間過去而逐漸減弱，直到完全消失。 《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》。圖/天下文化提供

我希望你在閱讀成功人士與眾不同的9個做法之後，能夠大致了解自己一直以來做對了哪些事。更重要的是，我希望你能看出過去是哪些錯誤讓你失敗，並且從現在開始，根據這些了解來改正。請記住，你不必變成不同的人才能更加成功。重點絕對不在於「你是什麼樣的人」，而在於「你做了什麼事」。

(本文摘錄自《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)