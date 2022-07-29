退休族偏好買股不買房 網分兩派曝優缺點：輕鬆養老選這個

復華投信與遠見民意研究調查合作，發布全台第一份「50+世代不後悔大調查」，調查結果指出，自認退休金足夠者的理財規劃以「投資基金或股票及做年金保險規劃」為大宗，甚至是「買房收租」的兩倍。有網友分析，因為租房背後的隱形成本較大，若想輕鬆過退休生活，確實是投資股票最簡單。

復華投信總經理周輝啟表示，投資房地產門檻高、流動性較低，且資金壓力大；當包租公包租婆雖然有穩定收益率，但有空租期、修繕、稅務等隱形成本。考量波動度、資金門檻及流動性，其實共同基金才是最佳選擇。

有網友將此新聞分享至論壇Dcard反問「投資股票基金勝過買房收租？」該網友表示，「看到這個結果嚇到，我也是第一直覺想說收租不是很爽嗎？做一個穩定的退休金來源應該不錯吧？結果是股票勝出。大家覺得買房收組跟股票基金哪個更適合存退休金？」

對此，網友分兩派，有人支持買房，留言「台灣的房地產與眾不同，只有噴跟不噴，沒在跟你跌的，幾年前我也想說股票隨便買報酬率都有個幾趴，怎麼會輸給房地產，幾年後的今天，我內人當時閉著眼睛隨便買的預售屋都快翻倍了，我還在等解套」。

也有網友支持買股，有人留言「當然是短期移轉最賺啊！想什麼呢？」、「買房收租問題還是在管理，退休了不會想再去處理房客有的沒的一堆問題。若找代管也需要一筆費用」、「房租收租金的報酬率大概是一年3.5％，股票基金年金的配息報酬率大概5-6％，如果只是為了安穩退休的話建議存股票基金年金即可」、「傻子才會想現在買房被套在高點」。

有網友分享自身規劃，「我選擇兩個都做，趁現在本業收入還可以買放下來做出租，然後多餘的錢進入股市折騰，等老了或是賠更多就乖乖分批轉進定存吃股息，然後遊山玩水。目前退休金保守規劃每月10萬，一半由收房租得來，一半目標是股市得來」。