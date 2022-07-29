大學生賺12K目標「5年存20萬」 網籲先做1事再開活存帳戶

有些大學生會半工半讀存錢，一名19歲的大學生每月打工可賺1.2到1.8萬，但幾乎每月都存不到錢，她詢問「12K有哪幾種理財方式？」其他網友則建議，先記帳並省下不必要的開銷，再開高利活存數位帳戶，節流的同時也同步存錢。

一名19歲的網友在論壇Dcard發文表示，她是一名月光族，每月薪水約1.2到1.8萬，每月固定支出包括車貸3000元、手機網路費1500元，出社會後還必須負擔學貸。

該網友表示，她最近在研究存錢，考慮到自己是「有錢就會花掉」的個性，因此想把錢存在不能隨意領錢的帳戶，另外也有考慮台幣定存、儲蓄險、外幣定存，她表示，希望可以在5年存到20萬，詢問網友「12K有哪幾種理財方式？」

其他網友則留言「先把手機資費降下來吧，1500對學生來說負擔不小」、「月光族的話先學會記帳吧，把不必要的開銷戒掉」、「就好好存錢就好，網銀活存，投資或儲蓄險反而限制你的日常支出，等你資產超過10萬，再來思考要做什麼其他事情」。

還有網友建議「理財主要就是開源節流，可以先開個高利活存數位帳戶，拿到薪水先扣掉要繳的費用和要存的錢，剩下的金額再來分配好當月各種開銷的額度上限，透過記帳去了解自己的花費在哪裡，減少不必要的支出，另外可以利用消費或繳費有回饋的支付方式」。

也有網友建議可以考慮存股，留言「存股，定期定額，選安全的標的物、ETF、金融股，像我就是選擇每年穩定配息5％，目前旗下三支ETF跟銀行股」。