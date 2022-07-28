裝潢費不夠要「解約儲蓄險」還是「賣股票」？ 網勸先試1辦法

一對夫妻購入新房後想花錢裝潢，但礙於手邊存款都已拿去支付頭期，便計畫領出原本退休用的50萬儲蓄險，或是將部分股票變現再加上薪水湊合，他們十分猶豫該採用哪種方案，於是上網求解，網友見狀建議他們先嘗試貸款，不行再領出儲蓄險。

一名網友就理財問題在Dcard上發文詢問，她表示目前手上有兩份儲蓄險，第一筆50萬多，今年第6年到期，保單宣告利率是2.9%，預計明年可以領出。另外她還有一份60萬左右的儲蓄險，要再4年才能領出，利率較低，且超過7、8年後放越久錢越少。她原本打算將第一份儲蓄險放到退休，「可以領很多的樣子，我20歲買的，放到50歲應該也多蠻多的」，第二份則到期解掉用在買房、裝潢。

然而原po前陣子剛好看到喜歡的房子，怕房價繼續漲加上準備結婚就買了，明年交屋時需要裝潢家具，大約要花50到60萬元，但她跟丈夫的活存幾乎都已經拿去繳頭期款。他們現在有兩個選擇，一是解掉50萬的儲蓄險後領出，這一年兩人就不用省吃儉用，也不會動到股票，等60萬的儲蓄險到期後再解掉，只拿一小部分幫忙還房貸，大部分則拿去投資股市，增加被動收入。二是把一些套牢的或賺一些的股票變現，再加上她和老公這一年存的薪水湊出50幾萬，等60萬到期再解掉拿去繳房貸，然後將50萬留著預備或退休用。

許多網友支持原po解掉儲蓄險，「儲蓄險50萬如果已到期就解掉領出，我個人如果儲蓄險、股票，兩者會選擇優先保留股票，第一流動性高、第二股票的投資報酬隨便丟銀行股都比儲蓄險高」、「儲蓄險其實真的蠻不方便的，我會覺得股票還比較靈活，期望值也比較高」、「2.9也太低，我放債券都有3%了」、「儲蓄險只是現在看放到以後會很多，等到以後到了就發現什麼都買不起，通膨把妳吃光光」、「如果有更好的理財項目建議領出啦，2.9%真的是太低」。

還有網友建議原po先嘗試貸款，「6年前的儲蓄險利率現在已經買不到了欸…如果是我可能會保單貸款或是信貸，都有機會3%以下，好過解約」、「6年前宣告利率2.9%，現在可能連2.9%都不到了吧，因為宣告利率是機動的，要看預定利率會比較準，不過以前保單條件應該都還不錯，其實解掉蠻可惜的」、「解掉可惜，正要開始滾利息而已，不如去信貸」、「你們職業有辦法拿到低利率的話（目前升息後2%以下），小額信貸50萬來裝潢，那儲蓄險就考慮繼續放著，否則我會優先解掉儲蓄險」。