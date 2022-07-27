台灣迎接超高齡社會風暴！老後生活3問題你準備好了嗎？

綜觀全球，台灣人口老化速度高居全球首位，根據衛福部預估，再過3年、到了114年時，每5人就有1人是65歲以上老年人、平均每3.4名青壯年就要扶養1名老年人；台灣愈來愈老，步入超高齡社會近了，誰來養我們？你有想過你年老時的畫面？小編身邊有許多朋友和同事同時要奉養父母還要照顧子女、俗稱「三明治族」，每天忙得像個陀螺一樣，喘不過氣來……，其實對照於台灣人口老化現況，他們確實首當其衝，扶養重擔步步進逼、壓力也愈來愈大，尤其不可忽視的是，超高齡風暴襲來，可能隨時引爆3大社會問題，不得不防！

國人平均壽命再延長更長壽，退休後的生活調適與規劃就顯得更加重要！你知道日本老年人到了80歲還在工作，未來可能不存在所謂的「退休年齡」。專家估算：每個人至少要準備新台幣1,000萬元的存款，才足以與退休前生活品質「打平」；不過，人生總是有不可預期、突如其來的「萬一」像是工作收入被迫中斷或是龐大的醫療、照護開銷，那麼準備的金額就要再往上調高。

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問題2、隨著老年人口快速成長，醫療費用也不得不跟著加重！

隨著人口老化、新型疾病或是傳染病層出不窮，國人醫療支出持續增加。根據衛福部最新資料顯示，108年國人平均每人每年醫療保健支出為5萬2,486元，如果以國人平均壽命81.3歲及平均月薪4.2萬元來計算，每人一生醫療費用約為427萬元，相當於有8.5年的薪水，不吃不喝全都花在看醫生上。小花平台保險顧問提醒，光是靠健保給付可能遠遠不足，還必須負擔部分差額，「基本長照觀念不可少，為老後的自己多想一點！」

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問題3、長期照顧需求遽增，已是刻不容緩也迫在眉睫！

隨著老年人口快速成長及長期照顧需求日益增多的長期趨勢，國內醫療資源分配與長照人力需求已經炸開；根據衛福部統計國人歷年「不健康餘命」已增加到8.47年，也就是說每個人的「不健康餘命」至少還有8.47年，在這段時間有可能臥病在床、受病魔摧殘或是失智、失能、拖累家人……，最後甚至活得沒有尊嚴。

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