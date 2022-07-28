超夯的小額終老險！ 專家：這3族群最適合買

早在106年時，為因應台灣即將邁入「超高齡社會」，國內壽險業者配合金管會政策推出小額終老保險，主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，自開賣以來即大受歡迎，每人最多可以投保3張，保額最低新台幣10萬元、最高30萬元，堪稱是「小而美的保單」，除了很受主推的中老年人歡迎外，也有不少30餘歲的年輕族群投保，「通常是幫長輩投保，自己也順便先買起來。」

這樣一張小而美又老少兼宜的保單，專家建議愈早投保愈好，主要考量可以讓無法投保壽險的高齡長者、弱勢族群年老後「老有所終」，尤其是投保年齡寬廣從0至82歲都能投保，不僅是銀髮族，小資年輕世代或是肩負家庭經濟支柱的青壯年族群也都很適合。

首先、退休後的高齡族群

首先，針對退休後的高齡族群，除了容易罹患疾病外，還有體況及費率太高等問題，以小額終老保險來說，投保門檻較低且保費相對親民，約合現行市面上一般傳統同類型商品的7至8折，「每天省下一杯拿鐵咖啡的錢，高齡族群也能輕鬆滿足壽險保障規劃，花較少的保費，即可終身享有身故、完全失能及祝壽保險金等保障項目。」

其次、剛出社會的小資族

其次，針對剛出社會的小資族，在起薪不高、經濟能力有限同時又想要有壽險保障以因應日後身體病痛的兩難情境下，小額終老保險主打低保費、低投保門檻加上免體檢等投保誘因，正好滿足顧客潛在的期待，建議在預算範圍內規劃小額終老保險及意外險，以填補基本的保障缺口，「善用小額終老保險來打底，抓緊黃金準則：愈早投保愈好！」

第三、夾心世代的「三明治族群」

第三，針對4、5年級夾心世代的「三明治族群」，他們通常是最辛勞也是最成熟的年紀，且通常在家中擔任重要經濟支柱角色，藉由小額終老保險做為個人保險的保障基石、握有穩固且基礎的保障後，可以再強化壽險保障，滿足此階段的保障需求，更進一步支應老後生活所需，也能擁抱老有所終的生命尊嚴。