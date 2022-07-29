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讀童話學理財！幾歲該擁有多少股票？公式看過來

聯經出版／ 文‧狄林．雷德林、愛麗森．湯姆
信不信由你，你可以從著名的童話故事中學到寶貴的投資教訓，圖為示意圖。圖片來源/ingimage
信不信由你，你可以從著名的童話故事中學到寶貴的投資教訓，圖為示意圖。圖片來源/ingimage

信不信由你，你可以從著名的童話故事中學到寶貴的投資教訓。你還記得《金髮姑娘與三隻熊》的故事嗎？當金髮女孩試吃碗裡的麥片粥，熊爸爸的粥太燙了，熊媽媽的太冷了，而熊寶寶的剛剛好。

這跟投資有什麼關係？嗯，在投資時，當牽涉到風險和報酬，你不會想要太高或太低。你會想要找到像熊寶寶那樣剛剛好的甜蜜點。

在投資時，你要如何找到甜蜜點？這一切就都得靠多元化 （不要把所有的雞蛋都放到同一個籃子裡）。要做到這點，就要審視你的資產配置（asset allocation）。這意味著檢視你在不同類型的投資中，投資了多少。

想要確認做好資產配置，你可以考慮幾個因素：你的年齡、你的風險容忍度，以及你離退休還有多久的時間（或需要用到這些錢的時間）。最重要的因素是你的年齡。你愈年輕，你就愈能夠投資在高風險高報酬的投資項目，因為你有較長的時間從衰退中復原。

計算這個因素的一種方式是利用以下的這個公式：

100 — 你的年齡 = 擁有股票的百分比

其他的投資則會放在債券（以及╱或是其他低風險的 投資）。讓我們來看看這項規則的一些例子。如果你現在10歲，你可以投資90%在高風險的股票（100－10＝90），以及 10%的債券和低風險的投資。當你50歲，你可以投資50%在 股票，50%在債券。（而且，是的，當你100歲，你可以投資 100%在債券和低風險的投資！）

以下是這些資產配置在派餅圖看起來的樣子。如果這是一張披薩，你在10歲的時候會得到一片債券，並且在50歲的時候得到半張披薩的債券。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

等一下，你還沒有完成多元化！我們還必須確認你對90% 的股票投資也是多元化的。你可以透過購買各種公司和產業的股票來做到這點。如果你只買了一家公司的股票，你會把90% 的錢都放在這同一個籃子裡！

《和孩子一起學投資》。圖／聯經出版提供
《和孩子一起學投資》。圖／聯經出版提供

一個非常簡單的方法是購買指數型基金（index fund）。 還記得回到第五章，當我們談到股票指數，像是標普500（見第68頁）？你可以購買像這樣涵蓋這全部500支股票的基金。這等 於是把很多不同的雞蛋放在很多的籃子裡！

相對於主動投資，這有時被稱為被動投資。當你持續地買 進和賣出特定公司的股票，你就是在做主動投資。另一方面， 被動投資是指你購買了多元化的股票和╱或債券基金，並且隨 著長期持有它們而增值。這也稱之為買進並持有策略，它是一種很流行的投資方法。甚至巴菲特也推薦這種方法給大部分的投資者。

(本文摘錄自《和孩子一起學投資》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

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因為信奉巴菲特...他只投資這件事

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