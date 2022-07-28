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「媽媽，股市好多動物」...熊、公牛和黑天鵝代表什麼？

聯經出版／ 文‧狄林．雷德林、愛麗森．湯姆
圖為兒童理財示意圖。圖片來源/ingimage
圖為兒童理財示意圖。圖片來源/ingimage

如果你看過《綠野仙蹤》，那麼你就會記得桃樂絲和她的朋友們唱著：「獅子、老虎和熊，喔，天哪！」嗯，在投資的世界裡，這些動物會是公牛、熊，及在某些情況下，黑天鵝。 在華爾街有一座著名的公牛雕像。你知道為什麼嗎？牛市」代表股票市場上漲（因為公牛會將它的角向上揮舞攻擊敵人，所以公牛被視為是正向的象徵）。另一方面，熊市」代表著股票市場下跌（因為大部分的熊會用鋒利的爪子向下攻擊獵物）――情況不妙。

牛市是指股市上漲20%或更多，持續了至少三個月。熊市是指股市下跌20%或更多，持續了至少三個月。有時投資者會 直接說股市「看漲」或「看跌」來描述股市的大致趨勢。

好消息是，綜觀歷史，牛市比熊市多了許多。事實上，從 1926年到2018年，牛市平均持續了9.1年，而熊市平均只持續 1.4年。此外，牛市的平均累計總報酬率高達480%，而熊市僅 為-41%。所以，這意味著什麼？長話短說，股市上漲比下跌多得多。

另一種有時會跟金融界和股市關聯在一起的動物是黑天鵝。如同你所知道的，大部分的天鵝是白色的，所以看到黑天鵝被認為是很稀罕的。在經濟學上，黑天鵝事件描述的是很少發生的一些情況，是完全出乎意料，並且有非常負面的結果。

《和孩子一起學投資》。圖／聯經出版提供
《和孩子一起學投資》。圖／聯經出版提供

關於黑天鵝事件，近來的一些例子有2001年的網際網路泡沫、2008年的房市崩盤（見第40頁「歷史筆記：2008年的經濟大衰退」），以及2020年的COVID-19（或新冠病毒）大流行。事實上，COVID-19大流行可能是黑天鵝事件的最佳例子。它是極為罕見的事件（上次的大流行病是在1918年），它具有災難性的財務影響（股市大跌與大量的失業），而且它是完全出乎意料的。

在黑天鵝事件發生之前，是不可能預測到它們的，但是我們可以藉由它們記取教訓。身為一名投資者，你可以確保你有做好功課，並且建立你的投資策略。你還記得我們所談過的泡沫嗎你可以確保你不會在泡沫的興奮中得意忘形。你還可以多元化你的投資。

(本文摘錄自《和孩子一起學投資》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

華爾街 牛市 熊市 黑天鵝

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