防守還是進攻？踢足球也能學投資...什麼是風險與報酬？

你如何知道要投資什麼，以及為什麼有些投資比其他投資更好？這一切都基於風險與報酬的概念。

你可以這樣想：你的足球教練決定採取積極的攻勢，所以他讓每個人（包括守門員）都處於進攻狀態。這會發生什麼狀況？你的球隊可能進了很多球！但是如果對方拿到球閃過了你的進攻，他們就可以自由地跑向你們的球門得分。這就是一個高風險、高報酬的例子。

在接下來的這一週，你的教練決定嘗試不同的做法。他讓每位球員都處於防守狀態。其結果剛好相反。你們幾乎不會進球，但是你們也可能阻止了對手進球得分。這就是低風險、低報酬。

投資也是以同樣的方式運作。如果你投資在有風險的事物，你可能會比其他投資賺得更多。然而，風險在於，它價值下跌的幅度也可能比其他的投資更大。

股票市場就是一個好例子。它的利率平均每年高達約8%。這是一個很棒的投資報酬率（ROI），意味著你的投資有賺錢，但請記住，這只是一個平均值。有些年分，它遠高於8%，但有些年的投資報酬率則可能是負的。為了可能獲得更高收益，你必須願意偶爾賠錢。

另一方面，你也可以投資在價值下跌的機率小很多的東西上，但是你的投資報酬率也會更低。一個很好的例子是你的純網銀儲蓄帳戶。1.5%的利息不會變成負數，但也不會漲太多。 它給你的是低而穩定的報酬

冒險或不要冒險？

你要如何知道你的投資應該冒多大的風險？嗯，這取決於你可以多自在地面對風險。能夠容忍風險，意味著你可以承擔風險。試圖規避風險，意味著你希望避免任何有風險的事物。

在決定你想承擔多大的風險程度時，有幾個因素可以幫助你做判斷：

1.年齡： 在談到投資時，你愈年輕，你可以承擔的風險就愈大，因為你有更多的時間來彌補。如果你的投資報酬率在你15歲的時候下降，那麼在你退休之前，還有幾十年的時間讓 你的投資報酬率回升。

《和孩子一起學投資》。圖／聯經出版提供

2. 你所處的人生階段（這類似於你的年齡）： 當你還是個高中生，或是剛開始第一份工作，你可以承擔較大的風險，因為你還有許多年可以彌補任何損失。但是如果你已經是個大人，而且接近退休的階段，你不會想要拿你的儲蓄來冒太大的風險。

3. 你的個性： 大多數的人，要麼天生就傾向規避風險，要麼天生就傾向容忍風險。你喜歡冒險的事物，像是：滑雪或衝浪嗎？或是，你覺得安全行事比較明智？

你必須要能夠在晚上高枕無憂，不用擔心你的投資。知道 你自己是個什麼樣的人――風險容忍者或風險規避者――可以 幫助你比較容易做決定。

(本文摘錄自《和孩子一起學投資》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)