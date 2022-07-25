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投資100萬每月收益3％ ？網一看笑了：詐騙無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「每月收益3％的投資是不是詐騙」。示意圖／聯合報系資料照
網友詢問「每月收益3％的投資是不是詐騙」。示意圖／聯合報系資料照

每種投資方法都有風險，有網友近日認識一名公務員，對方告訴他一種投資方法，只要投入100萬，每月收益可達3％，每月可賺3萬元，簽約半年，半年後就可將本金、利息全數拿回，讓他質疑「這投資是真的嗎？」其他網友一看直言「一個月3％違法，確定是龐氏騙局」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，最近因為房屋買賣認識一名公務員大哥，對方告訴他一種投資方法，只要投入100萬，每月的投資收益可達1.2％，等於每月報酬1.2萬。

近日對方帶著一名算命師，他才知道，這位大哥所謂的投資，就是把這筆錢拿給算命師，讓算命師的團隊以此筆資金操作投資，為了吸引他拿錢投資，大哥還說，最近很多房子法拍而急需資金，只要現在投入100萬，每月收益可達3％，每月可賺3萬元，簽約半年，半年後就可將本金、利息全數拿回。

該網友質疑，「投資報酬率太高，聽起來很像龐氏騙局」。其他網友則表示，「這種模式確定是龐氏騙局，看您願不願意賭自己不是最後一隻老鼠」、「詐騙無誤」、「你現在打165，把一樣的情況跟他說」、「這樣複利下來年報酬有40％，這些人唬爛都不用草稿欸」。

還有網友建議，「一個月3％違法，你要簽就直接簽借據，期限半年、118萬現金，也要確定他們名下有資產，如果真的跑了報警才拿的到錢」、「與其投資不認識的，倒不如自己投資股市，至少所有股票你都可以親眼看到」。

Dcard 詐騙

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