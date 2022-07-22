每月能夠存下一萬元該如何理財？ 網：一律建議「先用這個」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友問每個月能存下一萬的情況下，該如何理財？ 圖／Ingimage
有網友問每個月能存下一萬的情況下，該如何理財？ 圖／Ingimage

投資的第一步就是要先理財，而理財要怎麼開始呢？就是從存錢做起。

Dcard有網友發文表示，初入社會，評估自己收支狀況後，發現每月大概可以逼自己強制儲蓄一萬，但總覺得放在活存很容易讓自己覺得這比錢隨時可動用，但又擔心保險綁約太久靈活性太差。

「目前考慮的有，一年期定存；另外開高利活存的網銀帳號；定期定額基金，是否有推薦的儲蓄方式？」

網友紛紛給出意見「理財小白一律建議先開高利活存」、「剛開始工作先開高利活存，等存到一筆備用金之後再開始想投資的事，以免臨時需要錢」、「一部分拿去存分紅保單，一部分拿去存銀行，一部分放身上」。

更有網友給出理財的依序準備步驟，如下：1. 活存放6個月備用金；2. 公司團保與日支醫療險；3. 勞退6%自提提滿；3. 定額基金每月3000；4. 證券戶不定期買股，

還有網友建議，「可以開兩個以上銀行帳戶使用，例如：XX帳戶是可以花的、高活存帳戶是緊急預備金。規劃好後把每個月的錢轉到特定帳戶裡，就不會變月光族啦；再來一萬元的資金配置，依您所了解的理財工具去做就好，不需要做自己不懂的哦。」

理財 定存

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