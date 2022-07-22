他北漂月薪7萬嘆很難活 網看開銷傻眼嗆：過很爽啊

聯合新聞網／ 綜合報導
北漂族經濟壓力大，生活不容易。示意團。圖／聯合報系資料照片
北漂族經濟壓力大，生活不容易。示意團。圖／聯合報系資料照片

北漂族經濟壓力較大，必須負擔高額房租及生活費，不過有網友抱怨「月薪7萬在台北很難活」，其他人一看開銷明細，直呼是消費習慣有問題，狠嗆「這種花法70萬都不夠你用」。

一名網友在PTT發文表示，他的國中同學在台北工作，月薪7萬元，開銷包括房租（含水電網路）1.4萬、停車月租費及油錢7000元、遊戲課金4000元、餐費1.2萬、雜費4000元、聚餐及旅行8000元、其他月租1000元，合計5萬元，等於剩下2萬元，若還得上繳孝親費、買保險、換電腦或手機等臨時支出，幾乎不夠花，他直呼「月薪7萬在台北真的很難活」。

然而其他網友卻不買單，多數人都認為是他的消費習慣有問題，生活根本過得很滋潤，紛紛留言「一個月還課金手遊4000，真盤」、「每個月都聚餐旅行8000？」、「遊戲刪除，朋友絕交」、「你這不是收入問題，根本是亂支出太多」、「怎麼看都很愜意啊」、「月薪70萬也很難活」。

還有許多人認為，在台北市生活不需要開車，留言「在台北市工作就不用買車了」、「不如把養車7千拿去補手遊」、「誰要你租14000的？誰要你買車？活該」、「在台北不要開車啊」、「台北工作還要7000油錢停車？」、「搭捷運就省5000了」。

有網友則認為，北漂族在台北若沒房沒車，確實生活會比較辛苦，留言「沒房沒車位在台北就是苦」、「有生小孩生下的20000就要丟進去了」、「17萬都很拮据了，養小孩繳房貸，月光收支剛好打平，存不到錢」。

北漂 北市 捷運 PTT

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