跌勢何時休？錢滾錢有秘招 葉芷娟親答網友投資煩惱

快看看幸運兒是你嗎？聯合新聞網日前與時報出版合辦《零基礎！機智選股生活》贈書活動，獲獎名單出爐。

作者葉芷娟已從以下三篇書摘留言中，選出三名幸運兒，並解答他們提出的問題。

贈書／遇熊市別慌！那些年股災教會我們的事

贈書／面對虧損我該向下攤平嗎？專家曝「這件事」更重要

贈書／富豪買債券、窮人炒期貨 而你該買什麼？

這一波跌勢何時結束？我要等待配發股息還是賣股等待？

答： 《零基礎！機智選股生活》。圖／時報出版提供

回歸投資最根本的問題：先問問自己買這檔股票是要「領股息」還是「賺價差」？你可能會說：「不能又領股息又賺價差嗎？」我的想法是：「不要這麼貪心！」每檔股票我都會給它任務，只要它的任務達到了，就是好公司。

例如：我買A公司的理由是想領它的股息，那麼只要它每年可以穩定配5%以上股息給我，又都能穩定填息，就算沒有太多價差空間，我也覺得A公司是好公司。如果我買B公司的理由是想賺價差，那麼只要它能走出15%以上的波段漲幅，就算殖利率只有2%我也無所謂。

所以，買進股票前就先清楚明確分開來，以我自己為例，我直接開了2個證券帳戶，一個專門買股息高的績優股或高股息ETF，以領股息參與公司經營成果長期投資為主要目的；另一個帳戶則完全以投資熱門股，獲取短線價差為主。

所以回歸到你的問題，跌勢何時結束？說真的沒有專家能精準摸底。以我來說，如果是要領息的股票，我不會賣，隨著股價下跌，我甚至會越跌越買，畢竟殖利率的公式是：「股利/股價」股利我們無法掌握，但股價可以，越低的股價購買，我就能鎖住越高的殖利率。但如果是做波段搶快錢的股票，跌破季線時我就一定會賣了，等重新出現買進訊號時才會重新進場。

請問如果想投資美、日的科技龍頭公司，是買統一FANG+、元大全球5G、富邦NASDAQ之類的ETF比較好？還是直接以複委託的方式買進該等公司的股票比較好？

答：

ETF的優勢就是同時打包一籃子公司股票，畢竟我們不太可能同時分別買進百家公司股票。我覺得複委託買美股個股有時是買一個品牌信仰，例如：你是蘋果迷、微軟迷、特斯拉迷，看好它5年、10年的長波段成長性。不然一般狀況，連結美股的台股ETF已是很方便進出的工具。

至於相似主題ETF一籮筐，該如何選擇？我的首要篩選條件是：「唯量是問」。我會優先希望這檔ETF每天平均成交量能有500張甚至1000張以上。

接著我會綜合比較這幾檔ETF最近一個月績效和前五大成分股。其中00876近一個月表現較差，再看它成分股就不難理解，主要為半導體相關類股為主，近來除了美國聯準會升息因素讓科技成長股較有壓力之外，電子產品終端需求降溫，庫存問題也一直是最近半導體族群的雜音。

如此一來剩下00662(富邦NASDAQ)和00757(統一FANG+)，可以先比較費用率，00757較高。接下來完全看你自己的投資想法了，00757只有10檔成分股，涵蓋2檔中國指標科技廠和8檔美國指標品牌科技公司；00662則有100檔成分股，又更為分散。因此如果你是中度風險偏好者，想穩健投資美國大型科技股，可以優先選擇00662；然而目前時空背景，這些科技股前波真的跌得滿深了，若願意多承擔一點風險，選擇只有10檔成分股的00757來追反彈漲幅，也是一種方式，不過因為成分股有2檔中概股，因此北京官方對科技業的整頓是否捲土重來也要特別關注。

美國科技股ETF

表/葉芷娟提供

註：日均量與績效統計時間為6/20-7/19。總費用率為2021年度。

請問您會打造月月配的現金流嗎？推薦哪些呢？

答：

會想打造月月配現金流，我猜您是想為退休生活創造類似年金的收入來源。關於準備退休金這件事，首先如果您還只是「正在準備退休金」的累積階段，我完全不建議您選擇月月配的商品，因為這階段我們真正該做的事情是積極利用複利效果及任何可能增加投資報酬率的方式累積退休金，想辦法將本金放大再放大。等到真的要退休的那一天，才是把我們前面累積期累積下來的退休金轉換成類似年金的方式，以提供每個月所需的現金流。

常見的做法是把之前累積期的錢拿去買月配息的基金或是躉繳買年金險。另外，目前市面上復華投信有提供一個工具我覺得也不錯：累積期用母子基金投資方式錢滾錢，待真正退休時，再啟動月月領功能，系統會自動把你累積的錢，月月撥出來讓你用，其餘的錢繼續在母子基金裡面滾，我覺得是不錯的設計。