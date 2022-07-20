他問該讓小孩從小接觸財經知識嗎？網一句話說真相

所謂理財，俗話說「你不理財，財不理你」。理財這個行為最好能內化到生活，才有機會提早實踐財富自由。有網友在PTT女孩板發文，「會讓小孩從小學習財經知識嗎？」掀起網友討論。

原PO表示，相信很多人都是出社會或是身邊有朋友在投資，才開始接觸財經知識，「如果有小孩，你們會提早教他關於金融的東西嗎？還是等他自己領悟？」網友各持己見。

有人肯定孩子教育不能等，「早學早享福」、「會啊，我朋友5歲就開始…坊間也不少繪本」、「經濟學最基本就是數學，數學好有觀念，現金流觀念」、「我是建議中小學必讀行為經濟學，這真的重要」、「覺得要欸，義務教育都沒教，不少人金錢觀念不好」、「頂多教簡單理財吧」。有人建議從遊戲中學起，「動森啊，賣大頭菜」、「壓歲錢媽媽幫你存起來」。

有人認為環境影響更大，「身為起跑點的爸媽先學好吧」、「從小學比較好，不過要有環境。認識有爸爸是在投資銀行，小孩從小就有觀念。讀國際學校參加的是理財社團，不過未成年，目前都是跟同學做模擬競賽」、「先學理財再學相關知識，別本末倒置」。

也有人有異見，「有錢人才需要理財吧！窮人那叫存錢！」、「知識都是其次，價值觀才是根本，決定你跟財富之間的關係。這世上有很多比財富更重要的東西，比如健康的身心」、「要先了解自己才對...自己的風險偏好都不一定了解，遑論兒童？好像從小教起就會變股神一樣」、「你幫他每一次股災都買一張0050，不用學財經」。