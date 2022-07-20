快訊

林百里妻遭「閨密」誆騙買違法境外基金 損失5000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問該讓小孩從小接觸財經知識嗎？網一句話說真相

聯合新聞網／ 綜合報導
該讓孩子從小學習理財嗎？網友有不同見解，圖為兒童存錢示意圖。圖片來源/ingimage
該讓孩子從小學習理財嗎？網友有不同見解，圖為兒童存錢示意圖。圖片來源/ingimage

所謂理財，俗話說「你不理財，財不理你」。理財這個行為最好能內化到生活，才有機會提早實踐財富自由。有網友在PTT女孩板發文，「會讓小孩從小學習財經知識嗎？」掀起網友討論。

原PO表示，相信很多人都是出社會或是身邊有朋友在投資，才開始接觸財經知識，「如果有小孩，你們會提早教他關於金融的東西嗎？還是等他自己領悟？」網友各持己見。

有人肯定孩子教育不能等，「早學早享福」、「會啊，我朋友5歲就開始…坊間也不少繪本」、「經濟學最基本就是數學，數學好有觀念，現金流觀念」、「我是建議中小學必讀行為經濟學，這真的重要」、「覺得要欸，義務教育都沒教，不少人金錢觀念不好」、「頂多教簡單理財吧」。有人建議從遊戲中學起，「動森啊，賣大頭菜」、「壓歲錢媽媽幫你存起來」。

有人認為環境影響更大，「身為起跑點的爸媽先學好吧」、「從小學比較好，不過要有環境。認識有爸爸是在投資銀行，小孩從小就有觀念。讀國際學校參加的是理財社團，不過未成年，目前都是跟同學做模擬競賽」、「先學理財再學相關知識，別本末倒置」。

也有人有異見，「有錢人才需要理財吧！窮人那叫存錢！」、「知識都是其次，價值觀才是根本，決定你跟財富之間的關係。這世上有很多比財富更重要的東西，比如健康的身心」、「要先了解自己才對...自己的風險偏好都不一定了解，遑論兒童？好像從小教起就會變股神一樣」、「你幫他每一次股災都買一張0050，不用學財經」。

理財 投資銀行

延伸閱讀

30歲男正職加跑外送月入4萬 哀嘆想躺平：已放棄買房車和結婚生子

繳房租不如給孝親費？ 他嘆賺錢難、開銷多「住家裡省錢嗎」

聰明理財術！「5方面」存下更多錢... 還能提早退休

繳10年儲蓄險！期滿領回驚覺「錢縮水」哭喊：沒發現合約內幕

相關新聞

30歲男正職加跑外送月入4萬 哀嘆想躺平：已放棄買房車和結婚生子

不少人將結婚、買房、買車、生子設為人生的目標，不過有一名網友就表示自己30歲就想躺平了，其他網友一面倒勸，「不後悔就繼續躺，怕將來後悔就再努力」。

他問該讓小孩從小接觸財經知識嗎？網一句話說真相

所謂理財，俗話說「你不理財，財不理你」。理財這個行為最好能內化到生活，才有機會提早實踐財富自由。有網友在PTT女孩板發文，「會讓小孩從小學習財經知識嗎？」掀起網友討論。

富者恆富，貧者恆貧？人過中年一定要知道的4種富習慣

有錢人身上擁有一些普遍的好習慣，而這些習慣窮人卻是很少具備。以下整理人過了中年愈來愈有錢，不論是心靈或是物質上的富足，主要是因為他們每天都在做這4種富習慣。

單身族資產傳承 立遺囑留意三要點讓遺願被落實

不婚現象愈來愈普及，單身族將會面臨老後生活和財產分配兩大問題，安永會計師事務所林志翔會計師指出，單身族群的資產傳承與應用...

從安倍遇刺看世事無常！買保險也要「滾動式規劃」分散風險

日前日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚全世界，讓人感嘆世事無常「明天或是意外哪一個先到，沒人說得準！」雖說生老病死是人生必經的過程，隨著國人平均壽命已經來到81.3歲，更不用說已蟬聯多年全世界最長壽國家之一的日本（男性81.6歲、女性87.7歲），此次安倍晉三遇刺難逃死劫、享年67歲，說真的，還太年輕了……，真是令人難過的新聞！

繳房租不如給孝親費？ 他嘆賺錢難、開銷多「住家裡省錢嗎」

隨著物價持續上漲，租屋的價格也水漲船高，導致不少年輕人的負擔日益加重。日前一名網友在網路上發文，透露自己工作後發現賺錢不容易，其中生活費和房租的開銷也很大，因此詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。