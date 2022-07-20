聽新聞
test
0:00 / 0:00
30歲男正職加跑外送月入4萬 哀嘆想躺平：已放棄買房車和結婚生子
不少人將結婚、買房、買車、生子設為人生的目標，不過有一名網友就表示自己30歲就想躺平了，其他網友一面倒勸，「不後悔就繼續躺，怕將來後悔就再努力」。
原PO在Dcard上以「即將滿30卻躺平了」為題表示，他即將滿30歲，目前在某電子廠擔任作業員一個月約33k，偶爾跑跑熊貓兼差，最多一個月將近4萬，他嘆氣「人生已放棄買房買車、結婚生子了」。
網友紛紛勸，「你才30，現在就躺平，後面無聊的日子還很多，漸漸的看到朋友結婚買房買車，你的後悔感會越來越重…所以靠北歸靠北，還是認真生活吧」、「不後悔就繼續躺，怕將來後悔就再努力」、「躺平也要生活的快樂，不然你躺平做啥？沒有宏大志願錢肯定是夠用的，想要更多就付出更多，至少要活得開心吧」、「培養第二專長啦，才三十請加油」、「人生要拼過再躺」。
也有網友表示，「躺平沒有不好啊，知道自己的生活樂趣在哪，過得快樂就好」、「找點自己的興趣，人生不是只有工作賺錢」、「小弟月入12萬工程師，有房有車也快躺平了，結婚（生子）應該是跟收入沒有絕對關係啦…環境還有個性比較有關」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言