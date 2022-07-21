《永續投資的都市傳說》牛熊指標歸零，逆風播種良機出現！ NN (L) 永續系列基金首發登台 追求永續與獲利雙收

美銀美林牛熊指標再度出現「買進」訊號？這個常被用來觀察股票市場情緒的代表性指標，在今年5月跌破2、並於6月16日歸零至今，歷史經驗法則顯示，這個時候進場布局ESG永續投資，長線贏面大。野村投信表示，危機入市的都市傳說正廣為流傳，永續投資更成為壓低彎道超車的好選擇。NN投資夥伴早一步眼光，致力打造「NN (L) 永續系列基金」，現在正式在國內登台亮相，將是追求永續與獲利雙收的利器。

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美銀美林牛熊指標以0-10表示當前的市場氛圍，8以上代表出現居高思危的「賣出」訊號，落入2以下代表出現危機入市的「買進」訊號，這個廣為金融市場熟知的都市傳說，自2011年以來，包括這次總計出現13次跌破2，跌破2並歸0，更只有6次。根據彭博統計(詳下圖)，扣除今年未滿一年的過去5次經驗法則說明，牛熊指標曾歸零，自跌破2開始投資，1年後、3年後的正報酬機會大，且大多有兩位數以上的報酬。面對此刻市場動盪，「NN (L) 永續系列基金」首發登台，恰巧趕上逢低布局的好時機。

野村投信表示，逆風布局首要克服心裡障礙，經驗法則往往成為克服人性弱點的重要研判依據，從都市傳說的牛熊指標抄底布局機會，加上永續投資長線表現又有超越MSCI世界指標的潛力，根據彭博統計，截至今年6月底止，MSCI AC世界永續指數自2016/3/1指數成立以來，長期累積報酬以119%領先MSCI世界指數105.1%，想要趁機挖寶，鎖定未來世界的潮流--永續投資準沒錯。「NN (L) 永續系列基金」擁有傑出的雙核心團隊：永續股票投資團隊、以及永續責任投資團隊，全面掌握永續產業落底翻揚的潛力，堅實的實力加持下，將成為低點布局最佳投資夥伴。

資料來源：Bloomberg，MSCI世界指數，資料日期：2022/6/20。採用歷史上牛熊指標曾歸零的事件計算，市場表現起始日以牛熊指標跌破2的日期計算。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。牛熊指標資料來源：Bloomberg，BofA Merrill Lynch Global Research，資料日期： 2022/6/23。2020/3/18事件因未滿3年故無揭露統計數字。

值得一提的是，「NN投資夥伴」深耕永續策略超過20年，並成立獨立專職的永續責任投資團隊，早已發展出獨特ESG挖寶秘笈，拎著一卡皮箱凸全世界，只為找到高品質且確實落實永續理念、甚至發揮影響力的永續企業。

野村投信表示，NN投資夥伴洞燭機先，可說是永續投資老司機，早一步看見永續獲利方向，旗下總管理資產91%已整合ESG投資策略，甫引進台灣的兩檔NN (L) 永續系列基金(詳下表)，更獲得晨星永續評等最高5顆地球*的肯定。掌握逢低布局機會，才有機會在市場躍起時歡呼收割，追求永續之美與獲利成長的雙贏機會。

*資料來源：晨星，資料日期：2022/5/31。晨星永續評等是利用基金完整持股計算投資組合整體ESG Risk分數，再比較同組別基金分數進行評等，共分五個評等，最高前10％獲5顆地球評級；之後22.5％為4顆地球；再下來35％獲3顆地球；接在後面22.5％為2顆地球，最後10％則得到1顆地球。評級愈高代表該基金曝露在較少的ESG風險。

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