快訊

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

論文門燒到新竹市長寶座 林智堅接班人沈慧虹腹背受敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繳房租不如給孝親費？ 他嘆賺錢難、開銷多「住家裡省錢嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇大家會選擇住家裡省錢，還是住在外面比較自由。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇大家會選擇住家裡省錢，還是住在外面比較自由。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價持續上漲，租屋的價格也水漲船高，導致不少年輕人的負擔日益加重。日前一名網友在網路上發文，透露自己工作後發現賺錢不容易，其中生活費和房租的開銷也很大，因此詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

日前一名網友在PTT上以「會為了省錢住家裡的舉手？」為題發文，原PO透露開始工作後發現賺錢不容易，其中最大的花費大多是生活費和房租，假設住在家裡就能省下一筆房租錢，「但是可能要給孝親費，還有家裡嘮叨」。

另外，原PO表示有人說與其繳房租給房東，不如把孝親費給家裡。對此，原PO發文詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「住家裡真的省」、「住啊！每個月多存超過兩萬元」、「家裡啊！管吃管住還能陪爸媽，孝親費給自己爸媽比給房東好吧」、「住家裡超幸福」、「住，吃住真的省很多，也可以存錢」、「住家裡超爽，晚餐和房租全省」、「工作離家近，跟家裡還不錯，所以直接住家裡」、「爸爸當司機，媽媽當廚師」。

另外，也有網友持不同看法，「我無法跟家人相處，搬出去了」、「住外面，跟家人生活習慣不合無法同住」、「我住家裡真的很痛苦」、「住家裡有夠累」、「我也是跟家人處不好，最後搬出來跟女友一起住」、「住外面比較爽，後悔沒早點搬出去」。

省錢 孝親 PTT

延伸閱讀

傢俱換新租給公職人員求穩定 房東反遭欺騙被欠房租

租屋未半個月耗電100度 她見「關鍵」嚇壞：早知不選這間

台北老公寓生活品質差？內行人曝「3優點」難超越：北漂不是沒原因

租金9千住這奇葩格局...全網被嚇傻 過來人曝悲慘經驗勸世：根本住水裡

相關新聞

繳房租不如給孝親費？ 他嘆賺錢難、開銷多「住家裡省錢嗎」

隨著物價持續上漲，租屋的價格也水漲船高，導致不少年輕人的負擔日益加重。日前一名網友在網路上發文，透露自己工作後發現賺錢不容易，其中生活費和房租的開銷也很大，因此詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

7月外匯投資術 什麼貨幣「攬牢牢」才能趨吉避凶？

美國聯準會等各國中央銀行「猛」升息，國際股匯市掀起海波浪，哪些外匯「攬牢牢」才能趨吉避凶？永豐投顧最新出爐的經濟研究報告，針對美元、新台幣、人民幣、歐元、日圓等貨幣展望均有詳細解析，協助外匯投資人做出精準決策。

理財線上／社會新鮮人聰明投保 業者曝3類最好用保單

千禧年出生的「00世代」今年夏天正式告別校園，轉變成為社會新鮮人，近期受到新冠肺炎疫情影響，企業徵才變得保守，增加社會新鮮人找工作難度，就算順利找到，初期薪水一定不會太高，也因為儲蓄不多，對於意外、疾病等風險承擔能力也較低，因此雖收入有限也要規畫部分支出在保障上，每年保費更要把錢花在刀口上，以免錯誤規畫自己的保障，到真正需要時卻派不上用場。

聰明理財術！「5方面」存下更多錢... 還能提早退休

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，許多人都是因為開始投資理財成為節儉型或是財務型的極簡主義，並分享5個極簡主義，幫助聰明理財的方法。

5大價值投資法傍身 6招辨真偽才能安心入眠

今年以來台股崩跌超過4600點，跌幅高達23%，不少個股更是迎來一波向下修正，此時若想趁機布局還是要慎選標的，透過5大價值投資法來做篩選，並搭配6招辨真偽，才能安心入眠。

全球熊市 它反迎兆元商機！揭密打造加密幣金庫的台灣人

在全球一片熊市，美國標普500指數2022年上半年跌掉2成，比特幣同時間也陷入過半市值蒸發的愁雲慘霧裡，為什麼卻有一間台灣的加密新創，正迎來創業至今最發光的顛峰時刻？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。