繳房租不如給孝親費？ 他嘆賺錢難、開銷多「住家裡省錢嗎」

隨著物價持續上漲，租屋的價格也水漲船高，導致不少年輕人的負擔日益加重。日前一名網友在網路上發文，透露自己工作後發現賺錢不容易，其中生活費和房租的開銷也很大，因此詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

日前一名網友在PTT上以「會為了省錢住家裡的舉手？」為題發文，原PO透露開始工作後發現賺錢不容易，其中最大的花費大多是生活費和房租，假設住在家裡就能省下一筆房租錢，「但是可能要給孝親費，還有家裡嘮叨」。

另外，原PO表示有人說與其繳房租給房東，不如把孝親費給家裡。對此，原PO發文詢問大家意見，「如果工作後能住家裡，大家會選擇住家裡省錢，還是住外面自由？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「住家裡真的省」、「住啊！每個月多存超過兩萬元」、「家裡啊！管吃管住還能陪爸媽，孝親費給自己爸媽比給房東好吧」、「住家裡超幸福」、「住，吃住真的省很多，也可以存錢」、「住家裡超爽，晚餐和房租全省」、「工作離家近，跟家裡還不錯，所以直接住家裡」、「爸爸當司機，媽媽當廚師」。

另外，也有網友持不同看法，「我無法跟家人相處，搬出去了」、「住外面，跟家人生活習慣不合無法同住」、「我住家裡真的很痛苦」、「住家裡有夠累」、「我也是跟家人處不好，最後搬出來跟女友一起住」、「住外面比較爽，後悔沒早點搬出去」。