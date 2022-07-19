從安倍遇刺看世事無常！買保險也要「滾動式規劃」分散風險

日前日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚全世界，讓人感嘆世事無常「明天或是意外哪一個先到，沒人說得準！」雖說生老病死是人生必經的過程，隨著國人平均壽命已經來到81.3歲，更不用說已蟬聯多年全世界最長壽國家之一的日本（男性81.6歲、女性87.7歲），此次安倍晉三遇刺難逃死劫、享年67歲，說真的，還太年輕了……，真是令人難過的新聞！

買保險防老 建議依照不同人生階段調整保單

正所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福！」小編要再老生常談一下，面對突如其來的「意外」一定要做的準備，及早做好保險規劃，這是必不可少的。

保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做無能力時的準備，僅此而已。就像汽車需要備用的輪胎、房子需要滅火器、輪船需要救生圈一樣。說到面對這些風險，保險或是儲蓄都是人們用來應付未來不確定性風險的一種管理手段，目的在於保障未來正常的生活。

現代人愈來愈長壽，退休後的養老金規劃已然成為人人必須直視面對的人生課題；只是，買保險防老，並非每個人都可以做得好，有的人樂享人生下半場、有的人卻仍在庸碌中老去……。小花平台保險顧問直指，這其中的差異在於有無依照不同人生階段適時調整保單內容？

一般來說，小資單身族一人吃飽、全家不餓，普遍不會預先設想自己未來的退休生活；等到步入家庭後，來到青壯年階段（一般是指年齡在31歲至40歲周歲年紀的成人），因為身肩照顧家人的重擔，建議適時檢視自身保險的保障缺口，以免一旦外在風險提高，家庭經濟才不致陷入窘境。

小花平台保險顧問提醒青壯年一定要正視個人保障需求，及早建立好個人風險管理與保險規劃，不妨從意外傷害險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險及投資型變額年金險這5張保單依序著手規劃進行，將保費做最大化運用，「千萬不要以為自己還年輕就無所畏懼，因為意外總是說來就來，沒有人料得到、說得準！」

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再來進入中壯年階段（一般是指年齡在45歲至65歲周歲年紀的成人），此時家庭責任稍緩，相較於前面人生階段，工作收入逐步提升中，也更有財力規劃高報酬利變保單，穩健累積退休老本，適度降低投資風險。

小花平台保險顧問指出，相較於其他金融工具，保險具有分散人生風險的功能，不失為安心打造退休規劃的好選擇。特別針對中壯年這個時期的高資產族群，可以考慮透過美元利變型保單進行個人財務規劃及資產多元配置，有機會享受保險公司的增值回饋分享金，提早達到財富自由、過自己想要的生活。

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最後則是人生最後的老年階段，也就是經常聽到的「銀髮族」或是「樂齡族」。傳統上「銀髮族」定義為65歲以上，又分為輕熟齡族（50歲至64歲）、中熟齡族（65至74歲）、高熟齡族（75至84歲）及瑞齡族（85歲以上）；至於「樂齡族」則是新加坡對於長者的尊稱，相對於目前慣稱諸如：「銀髮族」、「熟齡族」或是「金時族」（日本人用以稱呼退休的嬰兒潮世代，強調其有錢有閒），除了去除掉長者的刻板印象外，也具有更積極正面的意義：「樂而忘齡」！

針對此一人生階段的保險規劃，小花平台保險顧問強調，主要著重於考量退休後風險承受力較為薄弱，加上高齡醫療需求及風險日益增加，為避免醫療費用侵蝕退休金，建議在規劃退休資金時，除了定期檢視自身保障外，同時預先準備退休後的醫療照護金，以免退休資金受到醫療、長照費用的侵蝕。

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