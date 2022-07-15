聰明理財術！「5方面」存下更多錢... 還能提早退休

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，許多人都是因為開始投資理財成為節儉型或是財務型的極簡主義，並分享5個極簡主義，幫助聰明理財的方法。

極簡主義是一種生活方式，可以減少生活中的雜物和內心的混亂，越來越多人開始嘗試並且動手整理擺脫不必要的干擾，且開始在其他的領域位自己開拓更多機會。

成為極簡主義並不代表要停止花錢，而是把錢放在重要的事情上，重點會開始從存錢和賺錢，慢慢轉為享受生活。

5個方面 幫你更好管理你的財務狀況

1.認真思考支出

極簡主義會專注在對自己重要的事情上，這也會影響到花錢方式，如果專注焦點不再是渴望貨的某一些物品，而是更重視在一些特別的體驗或是對未來有幫助的投資，那麼花錢的方式就會改變。

要開始意識到什麼事情是自己的優先支出；小資族可以再拿到薪水的時候，撥出10％作為學習費用，提升自身技能，增加自己的收入管道，當收入減掉儲蓄之後剩下的才是可以使用的錢。

認真思考自己的每一筆支出，就會影響到自己處理金錢的態度。

2.讓自己提前退休

當開始極簡主義或是施行段捨離的時候，通常會限制自己擁有的物品，當擁有的數量減少，或是比較少花錢在購物，就可減少許多不必要的支出，讓儲蓄可以增加，擺脫負債。

想要退休之後沒有經濟壓力，可以把更多的錢放在自己的財務目標上面，提早投資或是增加投入的資金，都可以讓自己提前退休，或是去享受更多的假期。

控制好自己的慾望才達成提早退休，如果花錢的慾望跟賺錢的能力一起提升的話，那也還是沒有辦法提早退休的喔。

3.節省房貸房租

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當施行極簡，開始清理一些用不到的東西，會發現自己不需要用到那麼大的空間，或是家具來做收納多年收集的物品，房子也自然不需要越換越大間，可以購買或承租比較小的空間就可以。

不僅省下許多購物的成本，包括頭期款，之後每個月要負擔的房貸，東西少一點，裝潢費少一些，這樣不用請木工師傅訂做那麼多收納空間，能擁有一個整齊乾淨的居家空間。

不是說只能住在小套房，或是坪數很小的房子裡面，而是付出去的錢能夠好好享受放鬆的生活，而不是替過多的物品去負擔房貸還有租金。

4.專注財務規劃

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制定預算和設定財務目標，設定預算就是事先安排錢要花在那些地方，當發現什麼事情對自己來說是最重要的時候，可以決定自己什麼時候花錢、怎麼花錢就會變得容易許多。

假設過去花費一年10萬治裝打扮，可以先減少20％，試著一年用8萬來做規劃，這時候會更多的精打細算，了解更多金錢的處理方法和技巧，共容易發現生活當中有一些不必要的花費。

把存下來的錢用在正確的投資，可以幫助自己專注在財務目標上。

5.擺脫債務

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很多人一開始沒有辦法儲蓄和投資，是因為身上背負著債務；開始極簡之後就沒有那麼多消費的慾望和購物的機會。

可以好好整理自己的錢包，把多餘的信用卡處理掉，用最短的時間還清所有的帳單，在自己能控制欲望管理好財務狀況之前，先使用現金購物，這樣可以更有意識自己的每一筆支出，避免自己再次落入負債的惡性循環。擺脫掉債務才可以真正的享受自由。

本文內容已獲 極簡姐姐 巧玉 授權。