你也在「斜槓」嗎？三建議陪你度過中年危機

小編有一位女性朋友正職工作在銀行擔任櫃檯行員，平時閒暇時，以其一手烘焙好手藝，透過網路開店創業吸引不少口耳相傳、慕名而來的忠實顧客，也為她帶來了不少額外進帳……。說實話，小編挺羨慕她有正職工作以外的其他才華，浸淫在自己的興趣中，還能靠興趣吃飯，也正好趕上近來很夯的「斜槓人生」！

經濟負擔重，斜槓中年增加

所謂的「斜槓（Slash）」一詞，源自於《紐約時報》專欄作家Marci Alboher在其所著《雙重職業》一書中提出的一種工作形式：一個人不再只是滿足於「專一職業」的生活方式，而是根據自身其他專業或是興趣，發展出2份甚至以上的工作模式，以此享有多重職業與身份的生活，堪為近來談論有關職涯趨勢的熱門關鍵字。

近來新冠肺炎疫情持續延燒，全球經濟危機來襲，小編身邊有不少朋友人到中年遇到疫情這隻「黑天鵝」，不僅健康出了問題，連帶工作也受到影響，甚至正面臨著疫情衝擊下被裁員的經濟危機……；當中年危機遇上經濟危機，不得不說，這屆的中年真的不太好過～也因此，今天有愈來愈多的「斜槓中年」，顛覆過往「斜槓青年」的既定印象。

根據國內外包發案平台調查發現，目前國內「斜槓中年」以40歲以上的占比最高、約有半數左右，透過接案為自己或是家庭每個月多賺進新台幣萬元以上的收入，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。據了解，這群40歲以上的斜槓中年絕大多數已組有家庭，加上近來物價上漲明顯、薪資卻沒有隨之調整，因此透過兼職或是接案方式以緩解經濟壓力，從而著手培養人生下半場的「第二專長」。

至於斜槓人才擁有哪些「第二專長」最吃香？據統計指出，去（110）年外包發案量成長前5名依序為「平面設計」佔比60％、「程式開發」佔比57％、「影像製作」佔比57％、「生活服務」佔比43％及「網頁設計」佔比38％。此外，絕大多數的斜槓族群因為不滿意正職薪資收入、想要開發第二專長或是累積未來工作轉職經驗等，平均每個月花費40小時以上接案、賺取金額1.7萬元左右。

當中年危機遇上經濟危機，怎麼辦？

中年危機來襲，我們可以怎麼做？國內知名專欄作家洪雪珍針對正面臨著中年危機的家庭，提出3點中肯的建議：

建議1、薪資高的，在公司內拉出斜槓，以延長工作夀命。

首先，要思考的是：如何在公司內作斜槓，而不是下班後做斜槓！也就是說，如果不想讓自己成為公司的「負資產」，就必須成為公司的「正資產」，讓公司看見自己的新價值、新亮點，也就是「請一個人像是請到兩個人」的功能，讓公司覺得划算不吃虧。

建議2、薪資高的，開始學習基本技能並布局未來職場或是斜槓。

其次，所有在職者都必須有一個基本認知，就是中年危機的陰影會一直伴隨著自己，需要做好隨時條船的準備；舉例來說，一家公司除了總經理外，沒有人的年紀超過50歲，那麼在50歲前就是自己的「工作餘命」：最好能趁著這幾年趕緊學會執行面的所有技能，具有動手做的能力，否則未來他可能很難斜槓。

建議3、薪資少的或是家庭主婦，請拉出斜槓、成為有力的經濟支柱。

最後，洪雪珍認為，當經濟來源出了問題時，不是只有一個人的責任，因為家庭是夫妻與孩子共有的，「全家人能夠站到攻擊或是防守位置，做出正確的因應，這才是一家人！」同時也建議，每一個家庭都應該重新審視家中開支，甚至考慮縮減家庭開支，並且謹慎投資且身邊最好準備至少1年的生活費。