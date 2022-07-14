從朱俐靜癌逝反思！壽險業推外溢保單「年保費回饋衝高10%」

「總在整個世界都睡了，喧囂耳語平息了，我才真的是我的……只是大世界的小女孩飄盪在無名海，宇宙渺小的一顆塵埃，墜落誰胸懷。」這是《超偶》冠軍朱俐靜成名曲《不完美的完美》其中一段歌詞，她一直是小編很喜歡的台灣女歌手，日前驚傳她因為乳癌病逝、年僅40歲。這個消息一傳出，相信許多人驚愕不已，包括小編在內，著實也難過許久，除了感嘆年輕生命逝去的無奈和不捨外，也震驚於乳癌之於女性的高死亡率；根據統計，台灣女性10大癌症排名中，乳癌的發生率和死亡率長年高居首位，且均每年新增1.4萬個病例且超過2千名婦女死於乳癌，然而這個數字未來恐怕只會更多不會更少，乳癌堪為女性健康頭號殺手。

「乳癌」女性癌症發生率第一，尤其這7種人特別小心！

說到乳癌，一直都是台灣女性最好發的癌症，除了朱俐靜外，近來國內外也有不少女星因為乳癌早逝，包括：知名星座專家薇薇安享年43歲、台灣歌手阿桑享年34歲及中國歌手姚貝娜享年33歲等；面對乳癌愈來愈年輕化，台大醫院乳房醫學中心主治醫師，同時也是財團法人乳癌防治基金會董事長張金堅指出，儘管乳癌發生率高，但是早期乳癌的治癒率也相當高，其中的關鍵重點就在於超前發現和超前治療了。

另一方面，張金堅並特別提醒，平均每年有高達1.4萬人確診，乳癌堪為女性頭號無聲殺手，尤其有7種人是高危險族群，一定要特別注意。

第1種、未曾生育。 第2種、未哺乳或是高齡產婦。 第3種、有乳癌家族病史者。 第4種、長期使用口服避孕藥。 第5種、飲食偏好高熱量、高脂肪、甜食者。 第6種、初經較早或是停經較晚的女性。 第7種、體型肥胖、中年發福者。

相較於歐美，近年來台灣乳癌患者有年輕化的趨勢，根據統計，台灣女性罹患乳癌的年齡，平均比歐美女性年輕約10歲。以下整理醫囑需要提高警覺的5個乳癌前兆：

徵狀1、乳房大小或是外觀發生任何變化。 徵狀2、胸部或是腋下出現不明硬塊。 徵狀3、乳房或是背部感到疼痛。 徵狀4、乳頭凹陷或是出現分泌物。 徵狀5、乳頭或是胸部皮膚異常（例如：橘皮、紅腫或是潰爛等）。

根據國健署統計，國內女性好發癌症，「乳癌」高居首位，平均每36分鐘就有1名婦女罹患乳癌，估算每天有８人死於乳癌。

有關乳癌，小花平台保險顧問從專業保險觀點提出建議：因應年輕化趨勢，癌症險愈早投保愈好，即便再沒錢也要規劃足夠的癌症保障。

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女性要懂得「自保」，才不至於陷入「醫不起」困境！

說起癌症的可怕之處，眾所周知，是國人的第一大健康殺手，尤其乳癌又高居女性罹癌種類之冠。根據壽險業者統計，女性投保癌症相關醫療險市場滲透率已高達7成，果不其然，其理賠率以乳癌占最大宗；不過，儘管癌症險滲透度相當高，「實際醫療支出」相較於「保障額度」的缺口仍然很大。

對此，壽險業者極力強調自我健康管理的重要性，近期上架不少外溢保單「身體愈健康，保費愈便宜」，最高年保費最高回饋10％。以富邦人壽為例，主推強化30至61歲族群的防癌保障，保戶如果不幸罹癌，不分癌症初期、輕度、重度，只要經病理檢驗確定符合癌症定義（含原位癌），一旦接受標靶治療或是癌症基因檢測者，即給付一次性「癌症標靶治療保險金」或是「罹癌後癌症基因檢測保險金」，讓自身醫療照護及家中經濟得到更完整的保障。