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繳10年儲蓄險！期滿領回驚覺「錢縮水」哭喊：沒發現合約內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
保險簽約前要先看好內容。 圖／ingimage
保險簽約前要先看好內容。 圖／ingimage

許多人在規劃資金運用部分，都會有保單這個選項，撥出一點預算規劃基本的保障，以免風險來時造成的損失。不過保單卻又分為很多種類，有一名網友指出，他15年前買了一張保單，每個月繳兩千多元，繳費10年，15年後可以領回30萬元，結果辛苦繳滿後，卻收到通知說「只能領到逾27萬元」，讓他哭喊「為什麼要當初要隨便相信他們」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文說，15年前接到了一通人壽公司的電話，推銷了一張保單為每月繳兩千多元，繳費10年，15年後可以領回30萬元，當時原po名下沒有任何動產、不動產，為了強迫每個月存下一點錢，於是就簽約了。

結果原po辛辛苦苦繳了10年，盼到了第15年，終於到了可以收穫的時候，卻收到保險公司的通知，上面寫著「實支金額270,060元」，他覺得很疑惑，跟當初講好拿30萬不同，於是打給保險公司客服，得到的答案是「只能領取保額的1.xx倍，30萬只是專案名稱」，讓他當下哀怨說「我的小金庫直接縮水了3萬元」。

網友哀怨辛苦等到15年要收獲時，拿到的錢卻不是當初以為的30萬。 圖／爆怨公社
網友哀怨辛苦等到15年要收獲時，拿到的錢卻不是當初以為的30萬。 圖／爆怨公社

原po也抱怨自己15年前輕易的相信「迷幻藥般的電話行銷話術」，真的以為滿期可以領回30萬滿期金，而不是通知單上面寫的27萬解約金，最後也呼籲大家要看清楚，「投保金額不等於滿期金（解約金）」。

貼文曝光後，不少苦主也留言回應，「我也被框過，說好6年領多少的，結果還要多放2年」、「曾是同家保戶路過....也是電銷/20年吧！每月5000繳了10多年，前幾年因故缺資金，忍痛解約後才發現.....根本是我繳的本金回來而已」、「我要來看看，我那張繳20年，第25年領回的意外險」、「我還是20年的，當初真的是耳根子軟」。

不過也有人認為，「說不定當初沒保的話，現在連這27萬都沒有」、「比放銀行定存高啦！這樣有安慰到嗎？」、「換個角度 你也是順利的存到錢了啊，不然你可能已經花掉了⋯」、「還好拿得到錢，不是倒了」、「保險不是定存，如果連這點基本概念，就不要買保險」、「自己不看保單內容，怪誰呢？」。

保險 儲蓄

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