投資本就有賺有賠？網友激辯「國安基金」是否該進場

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月內「國安基金」話題的網路聲量表現，帶您了解有關國安基金的討論聲量與看法。

國安基金全名為「國家金融安定基金」，是台灣穩定國內金融市場的機制之一，動用與否由隸屬於行政院的國安基金管理委員會決定。而近日台股的不斷下跌，不少投資人失去信心、甚至引起恐慌，也引發是否該使用國安基金穩定股市的聲量討論。

國安基金不排除進場 網友多認為時機未到別出手

「國安基金」話題 近半個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

受到美國聯準會公布的利率政策等多方影響，台股股價在6月持續下跌，而6月23日時便有報導指稱，國安基金已準備好召開臨時會議，研擬是否進場護盤，網友則紛紛發表看法，如「還早吧，這是正常的漲跌啊」、「一萬五千點根本還不到十年線」等，可以發現網友多認為國安基金進場時機過早。

6月30日當天，台股重挫逾300點，低至萬五以下，引發許多擔憂與討論，其中身兼國安基金秘書長與財政部次長的阮清華表示「目前基本面仍良好，市場也無失序的狀態」，對此網友也紛紛留言「贊同還不需進場護盤，到一萬點左右才該考慮」、「沒錯，跟著國際趨勢吧，不用跌下來就插手干預」等，多認同阮清華的看法，雖跌幅力道大，但仍還在可容許範圍內，持續觀望即可。

而隔天7月1日，有投信業者在一則報導中指出基本面已出現失靈現象，不排除國安金在未來會進場救市，雖然僅是預測，但也引發諸多兩極看法與回應，如「還沒跌到底，現在（國安基金）進場也是賠錢」、「暴跌有點太多了，是該考慮了」等，留言中開始有部分網友認為跌幅力道強勁，也許的確該考慮讓國安基金進場護盤，因而引發正反辯論，使話題聲量來到最高峰。

穩定投資人信心vs順應市場機制 兩派陷入論戰

是否支持國安基金入場護盤？ 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對國安基金是否該進場的問題，網友有著兩極的看法，其中贊同進場的民眾認為跌幅是重要考量，表示「穩健的市場不是暴跌暴漲」、「為何不能先禁空（禁止放空股票）」等，希望政府能祭出相關手段；另外也有人說「市場早在恐慌性的賣了」，提到投資人信心降低，感覺仍未見低點，盼國安基金會能「超前部署」，穩定市場的狀況，以回復投資人的信心。

而不贊同啟動國安基金的網友則認為「十年線還沒破，根本不需要」、「其實股市還是在高點」等，點出根本也還未達成國安基金的使用條件之一——跌破十年線，且離疫情爆發前的股價，都還是在高點位置，並不急著現在就進場護盤。並且，還有網友從市場機制的面向切入，表示「如果股市是因為自己金融本身問題而開始下跌，國安基金完全沒有救的必要」、「為何要拿納稅人的錢補大戶的虧損」等，直言投資本就會有人賺有人賠，不應貿然使用國安基金干預自由市場。

自由市場概念之下，越少的干擾機制越能反映真實股價與市場現況，而國安基金就算投入股市護盤，也只能起到短暫的作用，更多的功用是信心喊話「穩定投資人」。無論如何，民眾們都必須謹記投資一定有賺有賠，要量力而為才是。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》