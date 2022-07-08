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勞保年金延後或提前領差別？ 勞工局：每年「增減」4％...最多達20％

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
勞保年金提前請領或是延後，每個月所領到的金額就會有所不同。 圖／聯合報系資料照片
勞保年金提前請領或是延後，每個月所領到的金額就會有所不同。 圖／聯合報系資料照片

依勞保條例規定「年滿60歲，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者」（請領年齡將自107年起逐步提高到65歲），就能申請勞保老年年金。但未達老年年金請領年齡而提前請領者，可請領減給老年年金，以5年為限，每提前1年按給付金額減給4％，最多提前5年減給20%。

而若符合年金給付請領年齡而延後請領者，就可請領展延老年年金，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。

南投劉太太45年次，55歲退休時，加保年資合計有17年8個月又15天；她先生是38年次，62歲退休時，加保年資合計有23年2個月又5天，兩人的月投保薪資都已達4萬3,900元。

她問，「如果自己和先生退休時都要申請勞保老年年金，各可領到多少錢？還有，領過勞保老年年金之後，還可再加入國民年金嗎？」

提前領，最多以5年為限

劉太太45年次年滿55歲，劉先生38年次年滿62歲退休時，依勞保條例規定，劉太太已符合請領減給老年年金的條件，而劉先生則可請領展延老年年金。

至於未滿1年的年資，是依實際加保月數按比例計算；未滿30日者，以1個月計算。因此，劉太太17年8個月又15天的年資，就算成17年又9個月，即17.75年；劉先生23年2個月又5天年資，就以23年又3個月計算，即23.25年。

劉太太領減給年金，劉先生領展延年金

以4萬3,900元的平均月投保薪資計算，劉太太17.75年年資，因提前5年領，所以要減給20％，因此劉太太可領到的老年年金為9,662元（43,900元×17.75年×1.55%×80％＝9,662元）。

劉先生以23.25年年資計算，在60歲就可領年金的劉先生，卻延到62歲才領，在每年增給4％、2年增給8％情況下，劉先生每月可領的老年年金為1萬7,086元（43,900元×23.25年×1.55％×(1+8%)＝17,086元）。

請領勞保老年年金，就不能再加入國保

至於請領勞保年金後，是否還可以再參加國保？

依國民年金法規定，在98年1月1日勞保年金制實施後請領勞保老年給付者（假設過去沒有參加過公教保或軍保的情況），只有請領年資未達15年，或老年給付總額未達50萬元者才能再加入國保。

而且，只要是請領勞保老年年金者，也不能再加入國民年金。因此，劉太太與劉先生在提出勞保年金申請後，就不能再加入國民年金。

選領勞保年金的5大好處

1.按月領取，既安全又有保障，可避免一次給付所可能遭遇的風險。

2.給付沒有年資上限，保愈久領愈多，活到老領到老。

3.可依照勞工個人的退休規劃選擇展延年金或減給年金。

4.當消費者物價指數累計成長率達±5％時，年金金額也會隨同調整。

5.如果在領取老年年金期間死亡，其遺屬還可請領「遺屬年金」。

投保薪資 國民年金 勞退 勞保年金 勞工局

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