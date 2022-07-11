贈書／富豪買債券、窮人炒期貨 而你該買什麼？

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華爾街有句話說：「富豪傾向於債券，中產傾向於股票， 窮人忙著炒期貨！」

相較於中產階層，富豪們對債券的配置比例更高，這很正常，財富愈多愈擔心風險，對他們來說，防範風險比報酬率高低更重要，雄厚的本金之下，看似不起眼的2%報酬率能創造出的實際獲利數字，已是一般中產股票族翻倍報酬率都不一定能賺到的錢。而對窮人來說，本金不多的情況下想翻身，還眞得靠開金融槓桿，不成功便成仁。這句俗諺雖然帶了點戲謔，卻也不失其道理。

我們多數人都不是富豪，姑且不討論債券，就聊聊股票和期貨吧！用交通工具來譬喻，「股票」就像自己開車，要走快速道路還是一般平面道路，速度要快或慢自己決定。「期貨」則像騎機車，在壅塞的路上，輕便的交通工具擁有極佳的靈活性，但是肉包鐵，一不小心就會跌得鼻靑臉腫，甚至受重傷。

因此對大多數人來說，股票是最好入門的投資工具。在進入投資領域之前，我們先來回顧股票的歷史：時間回到十七世紀大航海時代的歐洲，人們出海探險到世界各地經商， 買賣瓷器、香料等物品，每趟航行回來，總能賺取鉅額利潤； 然而遠洋航行風險大，若不幸遇上船難、暴風雨、流行病等， 可能全軍覆沒，血本無歸。

每趟航行所需資金不菲，不確定性又高，願意掏錢支應航程的金主愈來愈少。荷蘭東印度公司想出一個奇招，它向民眾募資，告訴大家只要出一點錢，就能拿到荷蘭東印度公司的憑證，一旦公司的航船回來有賺錢，大家都能一起分享利潤；相對的，一旦血本無歸，也得由大家一起承擔。

荷蘭東印度公司用這套方法募得一大筆錢，因此雇用更多船、航行到更遠的地方、賺更多錢，後來改為每四個航次回程才分一次利潤，這是「股東」和「配息」的前身。

我們掏錢買一張股票，本質上是看好這間公司未來的發展，期待它運用我們的資金，買更多機器設備、做出更好的產品，只要公司賺錢，大家可以一起躺著賺、坐著賺、趴著賺；但如果公司沒賺錢，我們就一毛錢也拿不到。投資公司，每年等分潤，這是投資股票最原始的意義。

後來衍生出其他交易方式，如果有一天我們不想當公司股東了，可以到股票市場上把手上的股票賣掉，假如我原先是用二十元買進，現在有人願意用三十元向我買，等於我賺到十元的價差。

投資股票主要是賺二種財：一種是買了某家公司的股票， 每年等著這家公司分配營業利潤給我，也就是賺「股息」；另一種則是低價買高價賣，賺「價差」。

賺股息vs.賺價差

建議讀者朋友們在買進股票之前，一定要搞淸楚自己是哪一種屬性的投資人？是類似股神巴菲特，買進後就準備以年為單位地持有，跟著投資標的公司一起成長，然後每年領股息的長線投資一族；還是你比較嚮往德國股神科斯托蘭尼（André Kostolany）的投資方式，買進之後幾週、幾個月， 賺一波段就會出場，享受在股市裡殺進殺出賺快錢的短線價差派。

沒有對錯或好壞，只是二種投資方式挑股票的方法，還有交易思維都不太一樣。你可能會說：「不能二種都做嗎？」當然可以！但實務上，假設原本想投機賺點短波段財，結果買進之後股價一直跌，我們很容易開始催眠自己：「還是…… 改長期投資好了。」請注意！這種根本不叫兼顧投資與投機， 而是自己的停損紀律沒確實做好罷了！

《零基礎！機智選股生活》。圖／時報出版提供

如果你還是想要兼具投資與投機的方式，以我自己為例，可以直接開二個證券帳戶，一個專門買長期績優股、ETF，以領股息參與公司經營成果為目的的投資；另一個帳戶則完全以投資熱門股獲取短線價差為主。

人的腦子很奇妙，一旦帳戶分開了，開啟不同帳戶App時，腦筋似乎比較容易開啟切換機制，不容易在長期投資裡追高，也不會在短線操作裡不甘停損。如果你想賺股息又想賺價差，我建議直接開二個帳戶分開操作。除了要有很淸晰的思維邏輯，也得透過資金不同的分配來做紀律的操作，才能享受二種交易並存的美好境界，不然還是取其一就好。

(本文摘錄自《零基礎！機智選股生活》，時報出版，未經同意禁止轉載。)