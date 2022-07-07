當「護國神山」遇上土石流...更突顯長期投資及分散風險的重要

最近因為台股的大跌、頻頻破低，讓不少虧損的投資人「哀鴻遍野」。而在幾個投資討論區中，被提到最多的個股，就屬「連破6（600元）、5（500元）」兩大百元關卡的台積電了。

自台積電在今（2022）年1月18日，創下最高681元（當日收盤662元）之後，止不住股價的一路走低。由於台積電頻頻創新低，甚至有投資專家以12倍本益比推估，預測台積電這波下殺的滿足點約落在384~400元區間，距離7月1日的收盤價，還有15%~11%的跌幅（https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220703002791-260410?chdtv）。

接著，有更悲觀的股價預測出現，例如資深證券分析師杜金龍於「雲端最有錢」節目中表示，台積電合理價值為307元，淡大財務金融系副教授段昌文則推估落在410元（https://ctee.com.tw/news/stocks/672310.html）。截至6日收盤為止，台積電的股價又繼續下跌到435.5元，距離最高點的681點，已經下跌超過36%。

當然，沒有人不可能不面臨投資的虧損，筆者寫此文章的目的，並無意把個人的快樂，建立在賠錢投資散戶身上。只是想借此機會，向廣大的投資人再次宣揚「分散投資」及「長期投資」的重要性。

為此，筆者把0050 ETF的前十大持股（與台股前十大權重股幾乎相同）、國人定期定額存股最愛前十名（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202202210027/），在這段期間（自台積電股價在500元之上的6月17日，到最近一個交易日的7月1日）的漲跌幅，與3檔近5年績效表現最佳的主動式基金，以及大盤指數、0050 ETF漲跌幅進行比較（請見下表一）。

表一、台股指數、0050 ETF、國人定期定額前十大成份股，與台積電近半月股價漲跌比較：

資料來源：

近5年獲利超過200%台股基金前三名：今周刊（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183010/post/202203210022/）、台股定期定額前十檔股票：今周刊（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202202210027/）、證交所（https://www.taifex.com.tw/cht/9/futuresQADetail）

說明：黃色色塊代表跌幅大於台積電同一期間跌幅，跌幅採四捨五入，計算到小數點第一位

由上表一中可以看出，這段期間的大盤（台股加權指數），且只是下跌了8.3%，但是，名列國人定期定額存股第一名的台積電，卻下跌的比大盤更多（跌幅9.5%）。

上表一滿值得投資人注意的是：這段期間不論是大盤或0050前十大權重股，跌幅都有滿大的差異。其中，當大盤同樣下跌之際，身為國人定期定額存股第8名的台泥，這段期間卻是逆勢上漲了1.9%。而除了不跌反漲的台泥之外，還有5檔股票（中華電、南亞、兆豐金、合庫金、第一金）的這段期間跌幅低於1%（玉山金還「不漲不跌」）。

那麼，如果是一籃子股票的投資組合，這段期間的表現又是如何呢？以近5年獲利超過200%台股主動式基金（https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183010/post/202203210022/）中的前三名為例，就算同樣沒能躲過下跌的命運，且跌幅也都高於大盤，但仍有一檔的跌幅，低於台積電的跌幅。

更重要的是：複製大盤指數的被動型ETF—0050，跌幅（7.7%）不但低於台積電（有四成資金投資在此），且比整體台股加權指數的跌幅（8.3%）要低。

儘管上表資料的期間不長，所比較的標的也只限於少數個股及共同基金、ETF，但是，仍然可以提供給投資人以下三大與投資相關的重點：

一、投資一籃子標的的風險，理論上會低於選擇單一標的。 理由很簡單，除非投資人眼光精準，再加上運氣超好，選到這段期間「只漲不跌」的標的，否則，還真難脫跌幅更甚於大盤的局面。

就以被稱為「台股護國神山」的台積電為例，雖然已經算是台股當中的「績優股」，但是，執著於該檔投資標的的投資人，仍難脫「跌幅大於大盤」的結果。

二、儘管都是「一籃子投資標的」，組合內容有差，績效表現也可能天差地別。 事實上，就算是主動式基金，只要基金能夠達到「儘量分散」的目標，理論上的風險，仍比投資人「單戀一枝花（股票）」要低。

為什麼說「理論上」？因為，沒有精準的眼光進行分散，結果依舊是「慘兮兮」。下表二所列的近5年績效表現最佳前3名台股基金前十大持股資料顯示，「沒有重押對的」標的，投資績效就會出現差異。

以所舉的三檔「近5年績效表現最佳」的台股基金為例，安聯台灣大霸基金，就是因為較其他兩檔基金，多了幾檔跌幅較少的標的，整體淨值漲跌幅才會低於台積電的跌幅。

然而，由於前十大持股過於集中在科技類股，所以，過往在科技股領軍的台股多頭行情中，也許可以表現優異。只不過，一旦科技股連番重挫，基金的績效表現，自然也會大受影響。

表二、近5年績效表現最佳前3名台股基金前十大持股標的漲跌幅：

資料來源：鉅亨網（https://fund.cnyes.com/detail/安聯台灣智慧基金/A36019、https://fund.cnyes.com/detail/安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣/A36001、https://fund.cnyes.com/detail/群益長安基金/A16004）

說明：黃色色塊代表跌幅大於台積電同一期間跌幅，跌幅採四捨五入，計算到小數點第一位

三、搭配定期定額方式，報酬率還可能會更高。 關於定時定額投資，根據安睿宏觀投顧研究部經理連毓濬的觀察，從2000年初以來，全球股市遭遇三次次大空頭，算是股票市場比較不利的期間。

如果單看自2000年初單筆投資全球股市（同樣以MSCI全球指數代表），截至2021年底，年化報酬率是5.7%（因為期間還不是非常非常久，還不足完全以克服三次空頭的傷害）；不過同期間（2000-2021）採取每月定時定額投資，則投入資金的平均年化報酬率是9.1%，他認為已非常貼近市場的長期規律。

不過，連毓濬也不忘補充提醒投資人，以下兩大有關單筆及定期定額投資的重點，其一是：假設在市場一路向上的多頭行情之際，長期定期定額投資的結果（報酬率），一定會輸給期初的單筆投資。所以，「比較選樣的期間」對結果的影響會非常重大。

其二，由於定期定額投資方式，後面期間投入的資金，實際投資時間不長，但是期初單筆投資方式的資金，投資期間會非常長。所以，單筆投資的總報酬，一定會高於定期定額投資。連毓濬認為對投資人來說，想要投資獲利，時間一定要長，進場時機反而並不重要。也就是說，投資人越早參與投資，累積的報酬率才會更為可觀。

事實上，就如同《投資的奧義（The Elements of Investing）》這本書所提到的，定期定額不能幫投資人解決投資風險問題，但是卻有機會可以降低投資人的進場成本。所以筆者才更建議，越是投資金額不多、沒時間或不想花時間仔細研究個股的投資人，就越是適合一籃子投資標的的組合，而不是單一標的。

這是因為投資人的資金不多，在只能投資一、兩檔標的之下，除非當事人夠幸運，有本事一次選中那檔只漲不跌的標的（例如表一中，跌幅超過大盤的台積電，甚至是兩位數跌幅的聯發科或聯電）。否則，「定期定額+分散投資」的投資策略，恐怕才是最能讓投資大眾財富快速增值的重要關鍵。

最後，筆者還想真的誠心建議一般投資散戶：千萬不要再輕易相信那些「台積電大跌卻一張不賣」的專家了。因為對這些專家來說，台積電只是他們資產組合當中的一項，而不是全部！

也就是說，台積電的下跌，對其資產或是日常生活，幾乎不受到任何影響或影響不大。所以，他們才可以這樣大無畏地說「一張不賣、逢低再接」，因為他們的財富底子，並不像一般投資散戶那樣淺。

筆者的意思，不是極度「看衰」台積電，認為它完全沒有值得投資的未來。而是想再三提醒一般投資大眾：如果當事人是馬上要退休、需要靠投資支付退休生活費，且全部身家都擺在台積電的人，是絕對說不出這樣輕鬆的話的。

更不要忘了，這些專家手中的台積電，可能有不少是長期投資所累積下來的，成本恐怕非常低。所以，就算目前台積電頻頻破底，他們自然也是「沒在怕的」。正因為如此，財務狀況完全不同於這些專家的普羅大眾，可得睜大眼睛、仔細分辨，而不是完全照抄、照搬這些專家的建議才好！