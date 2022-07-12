因為信奉巴菲特...他只投資這件事

投資什麼

．現代的先進資訊科技使我們無法獲得任何資訊上的優勢（以合法管道而言），所以股市的效率變得非常高。因此，我比較想投資效率較低的市場，以及我可以用合法且方便的管道取得資訊優勢的投資項目。這一類的市場包括：不動產（包括各種不同子資產類別）、私人公司、創業投資、藝術品、高級紅酒與酒類、手錶、值得收藏的汽車、古文物、古玩、稀土金屬與加密貨幣等。

．華倫．巴菲特說過一句很有名的話：「投資你知道的。」請讓我更進一步的闡述這句話：「投資你喜愛的事物，投資你熱愛調查與獲得相關知識的事物。」

．我非常傾向於投資有形的硬資產──要是我能在日常生活中運用這份資產或從中獲得喜悅的話，那就更好了。

．在我的資產負債表中，我最多的資產與最大的一個投資就是自己的公司。我比較希望能投資我可以掌控的事物，而非無法掌控的事物，例如標普五百指數。我比較希望能成為車子的駕駛，而不是和數千萬名乘客一起坐在公車上，只祈禱公車不要撞車。

．若我因為投資我的公司而賠錢，我只能怪我自己，不能怪其他人──我比較喜歡這樣的思考方式。如果你在投資股票時賠錢了，你可以責怪其他人以及不在你掌控之內的各種原因。這可能會導致你在面對生命與環境時發展出受害者心態。請小心避免。

．在你投資自己之後（也就是投資你有辦法掌控的公司，例如你可以透過董事席位來投票掌控公司走向），請投資不動產。從我的經驗來說，不動產是創造長期財富的各種方法中第二可靠的。

．我有一些個人擁有或和有限合夥人一起擁有的不動產，其中包含各種子資產類別。我投資的不動產包括：單戶住宅、多戶住宅、農地、工業配送中心與自助式倉庫。我的絕大多數不動產投資為我帶來非常高額的回報（與大量的稅務調整）。

．投資你喜愛的資產。以我個人而言，我喜愛視覺藝術。我一直以來都對藝術史十分著迷，也熱愛相關研究。充滿藝術的生活能使你的人生變得無比漂亮、無比美好。此外，藝術市場的效率低落，你可以在市場中獲得很高的資訊優勢。無論在何種經濟環境中，藝術品都可以長期保值。除了天使投資與創業投資之外，極少有哪種資產類別能時常獲得一○○○％的回報，藝術品就是其中之一。不過，雖然藝術具有這麼大的潛力，但藝術也極為穩定。自一九八五年至今，整個當代藝術市場（拍賣層級的藝術品）的年平均回報率是七．五％。

．我也很喜歡高級汽車、高級紅酒與高級酒類。你不但可以透過這些投資獲得高回報，還能從中獲得喜樂。你能在投資公司股票或ETF時獲得相同的感受嗎？畢竟你沒辦法把ETF掛在牆上，或者喝掉它，或者駕駛它呀！

．把目光放在未來，並透過投資未來主義的公司或新資產類別來抓住機會。以我為例，我因為特別喜歡硬資產，又在網路1.0的時代共同開發了「Priceline.com」，所以我在三年前開始投資比特幣與其他加密貨幣。同時我也和另外兩位合夥人一起設立加密貨幣避險基金，其中一位合夥人在區塊鍊與加密貨幣這方面的經驗豐富，另一位合夥人則是中本聰圓桌（Satoshi Roundtable）的成員。過去十年來，比特幣是我的所有資產中表現最好的一個，遠超越其他資產。

施予法則

● 過度執著於個人投資的人（例如，每天確認自己的投資組合十到二十次或表現出類似行為的人），可能會在短期或中期獲得不錯的成果；但長期來看，他們往往會因為對金錢太過關注、太過情緒化並太過吝嗇，出現自我毀滅的傾向（這裡指的是毀滅自己的投資組合與資產淨值）。

我堅持實踐狄帕克．喬布拉（Deepak Chopra）在一九九四年出版的《人生成敗的靈性七法》（The Seven Spiritual Laws of Success）中的一個原則，我的資產淨值也因此出現增長。我所實踐的是該書的第二個法則：施予法則。請你每天都帶一份禮物送給你遇到的人：一句讚美、一些正能量、一朵花。請心懷感恩的接受禮物。請透過給予和接受關懷、價值、資訊、感謝與愛，來維持財富的流動。

《檯面下我是這樣投資》。圖／樂金文化提供

● 金錢和財富的累積，運作起來就像是人體的血液循環一樣。如果你總是在擔心自己的錢、害怕風險與損失、為人吝嗇、不喜歡施捨、凡是懷疑、計較手續費，就像是用止血帶綁住四肢一樣―你切斷了血液的正常循環與流動，這將會導致截肢或死亡。

請保持金錢不斷流動！做個大方的人，投資時不要懼怕風險（你將會因此獲得獎賞），讓其他人一起賺錢，並且投資你喜歡與信任的人。這種管理財富的方法將會創造出施予的正向能量，推動更多循環與更豐富的流動，因而帶來更高的投資報酬（同時還有心靈上的報酬）。

● 在累積財富的時候，因果或許很重要；但在維持財富的時候，因果絕對很重要。

(本文摘錄自《檯面下我是這樣投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)