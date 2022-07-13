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被動投資買指數型基金、ETF卻慘賠...你犯了股市新手三大NG行為嗎?

樂金文化／ 文‧理查‧菲利
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage
圖為ETF示意圖。圖片來源/ingimage

明明知曉指數型基金、ETF的優勢，你也決定採取被動投資，但是卻沒有獲利反而賠錢嗎？被動投資專家理查‧菲利（Richard A. Ferri）依據行為金融學指出，在進行投資的過程中，投資人的心魔才是掌控成功投資的關鍵，唯有奉行約翰．柏格所強調在市場艱困時期「堅持到底」的做法，徹底實行被動投資，才能成功達成投資者的財務目標。

在認知、了解與投入之間，會有很多的時間與空間。知道指數型基金存在的投資人，可能永遠不會進行下一個步驟，去讓自己了解為什麼被動投資對他們是最有利的。而清楚了解問題並認同指數化投資的人，也可能永遠不會投入於這個策略。

為什麼會發生不投入的情況？大概是因為缺乏信心，也可能是因為有所延遲，又或許他們希望目前的策略在某天會好轉。英國經濟學家約翰．梅納德．凱因斯（John Maynard Keynes）曾經說過：「我們做決策時所根據的長期預期狀態，並不僅僅是取決於我們所能做出最有可能的預測。它同時也取決於我們進行預測的信心。」按照凱因斯的說法，投資人對被動投資策略缺乏信心，可能是沒有投入的關鍵原因。

對被動投資建立信心，是需要花時間的。我在1980年代早期，開始意識到這個方法。然而，一直到1990年代早期，我開始在投資產業的銷售部門工作之後，才開始完全欣賞這個策略，而且我還花了幾年的時間，最後才全部將主動式投資丟棄，徹底轉換為被動式的方法。那是我做過最明智的投資決策，而我記得，那是我投資生涯中最沉著冷靜的時刻之一。就跟愈來愈多的投資人一樣，我對我決定要執行完全的被動投資方法，徹底的感到坦然、自在。

（1）稟賦效應（The Endowment Effect）

當投資人認為他們所擁有的比他們所沒有的更好時，就會出現稟賦效應，儘管這種信念經由論證證明並不是真的。擁有績效表現很差的主動式管理共同基金的人，會比沒有擁有這些基金的人，來得更看重這些基金。

投資人有種傾向，會持有績效失敗的投資項目太久的時間，但是又會太快就把績效勝出的投資項目賣出。他們的行為，好像並沒有受到想要對投資組合進行再平衡，或是避免低價格股票的較高交易成本所刺激。

我在工作的時候，看到稟賦效應在投資管理的交易當中出現過。在空頭市場，新客戶的詢價次數會大幅減少，這是因為人們拒絕改變策略的想法造成，直到他們能夠補足他們部分的損失之後，情況才會有所改變。

（2）失落之地

許多投資者開始轉向被動式投資組合，但是卻從來沒有好好把它完成。有一半的投資組合，是管理效率很高的低成本指數型基金，另一半依然被管理效率很低的傳統主動型基金困住。這所創造的，除了一團糟的投資組合之外，其他一無是處。

每個研究被動管理解決方法的人，最後都需要做出決定；確認他們是否真的要採用被動式的方法。中間點是沒有效率的，它是行不通的。而且很可能的機會是，你會滑落回到主動式的那一方。

（3）改變方向卻沒有堅持到底

被動投資組合管理的擁護者，會跟你說，被動式策略很簡單。很容易就能做好基金的選擇，要弄清楚資產配置的方法並不困難，而且不用費力就能執行、維持投資組合。不過他們通常會遺漏最困難的因素──「情緒」。

《被動投資學》。圖／樂金文化提供
《被動投資學》。圖／樂金文化提供

要堅持被動策略，說的比做的還要容易，因為我們人類的情緒，往往會戰勝我們自己。奉行被動策略需要一個信念，那就是市場會在長期時間裡照顧好我們。

「堅持到底」是戰爭或戰鬥的情境中，使用的一種措辭，意思是無論遭遇何種障礙或批評，都要追求目標。約翰．柏格將這個術語的最新用法普及化。在市場艱困時期，面對逆境時不要猶豫，要「堅持到底」！

如果你能夠把握住夢想，被動投資是適合你的。

(本文摘錄自《被動投資學》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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