投保前你該知道的事！3步驟2提醒看過來

說到保險，你會想到什麼？何謂保險？保險的功能是什麼？保險種類百百種，該怎麼選擇？簡單來說，保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做沒有能力時的準備；這個道理就像汽車需要一個備用的輪胎、房子需要滅火器、輪船需要救生圈一樣。

有關保險大小事、投保時有哪些需要留意的眉眉角角？在小花平台已多有深入剖析，以下小花平台保險顧問特別提出投保前的3個步驟和2個貼心小提醒：

投保前步驟1、先想想自己買的保險是真的需要還是人情壓力？

關於「買保險」這檔事，並非人人都需要買保險且每個人真正需要的保險也不盡相同，建議在投保前，一定要確實了解保障內容後再來投保，切忌因為人情壓力盲目投保。

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投保前步驟2、量入為出、依照不同人生階段規劃不同的保障！

小花平台保險顧問建議，保費預算最好不要超過年收入的10％，穩穩控制好保費預算、把錢花在刀口上，最高前提是不需花大錢也能買到保障周全、保額充足的保單。

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投保前步驟3、選擇一家對的保險公司、找到適合你的保險業務員！

保險商品看不見、摸不著，更沒有迷人的外表，但是真正有需求時，卻能發揮其應有的作用和功效；因此，選擇一個優良的保險公司是很重要的，同時也要有一位好的保險業務員，最後則是選擇適合自己的保險商品，不妨與保險業務員反覆討論並了解自己的需求與能力，直到找到最符合需求的保險商品為止。

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貼心小提醒1、之前已經買了保險，還是有必要再投保！

在今天平均每人手中有2至3張保單的台灣社會，絕大多數人有正確的保險觀念，以確保自己萬一生病或是遭遇意外，甚至失去自理生活的能力時，來得及因應，不至於手足無措！不過，並不是所有人都這樣想，有不少人從經濟利益的考量出發，認為買保險不見得一定會用得到且每年固定的保費支出也是相當可觀……，日前就有網友（原PO）在社群網站表示，自己已經40歲了，除了基本的勞保和健保外，沒有額外再買其他的商業保險……；針對此一話題，引發其他網友熱烈討論並提出質疑：「到了40歲還沒有買保險，會很危險？」答案絕對是肯定的！

小花平台保險顧問另外也特別提醒，個人的家庭責任隨著人生不同階段而改變，為確保其所擁有的保險足以涵蓋個人及家庭的重大風險，建議端視家庭狀況改變時定期檢視保單。

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貼心小提醒2、買保險規劃順序先保障型後投資、儲蓄型！

當預算有限時，先投保哪一種保險卡好？這個問題應該是許多人都曾經問過自己的問題，尤其對於手頭資金較不充裕的小資族或是新婚夫妻來說，建議優先考慮可能會讓人「措手不及」的情況，例如突然失去工作能力或是急需一大筆醫療費用時，諸如此類面對不可預知的未來，必不可少、一定要買的保單像是壽險、意外險、實支實付型醫療險、癌症險、重大傷（疾）病險等。

小花平台保險顧問強調，保險的主要功能是保障，建議以保障內容足夠為優先考量，至於其他種類的保險商品可以等到財力足夠時再購買，舉例來說，如果還有餘裕，才進一步考慮規劃儲蓄險或是投資型保單。

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