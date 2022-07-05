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幼子一歲他想長線投資20年紅包錢 鄉民推從這些產品下手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算將小孩20年紅包錢存下來並投資。 示意圖／ingimage
網友打算將小孩20年紅包錢存下來並投資。 示意圖／ingimage

小朋友逢年過節多可以領到紅包討吉利，一名網友計畫將小孩紅包錢存下投資股票，詢問PTT網友「幫小孩存20年該選擇什麼標的？」有網友建議投資「股票0050、0056」，也有人建議投資「不會倒的銀行股」、「房地產」等，但有網友坦言，20年的趨勢很難預測，乾脆保守存銀行、買美金等。

一名網友在PTT請益「幫小孩存20年該選擇什麼標的？」他表示，小孩目前1歲多，他打算幫小孩把紅包錢存起來，每年約可存10萬，預計可存20年，等於共有約200萬，正在考慮該如何投資存款，他有四個計畫，包括投資股票0050、0056；買銀行股存股；買美國ETF；儲蓄保險。

其他網友紛紛留言「0050、0056、SPY、VTI都不錯啊」、「0056」、「興富發、華固、長虹，買不起房子就存營建股」、「0050與它的快樂小夥伴」、「沒人知道20年後會怎樣，存你自己熟悉的標的就好」。

還有網友留言「銀行股，找有配股的」、「20年後台股可能不在了，美股還會在」、「先存銀行，等國安基金進場買」、「大到不能倒的銀行股」、「存銀行股吧」、「銀行官股，目前我是這樣做的」、「銀行股吧，20年基本快0成本」、「房地產」、「保守存美金就好」、「這麼長期也只能指數」、「台積電」。

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