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他問47萬儲蓄險期滿該怎用？ 網曝關鍵籲別解約

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友儲蓄險期滿，詢問該如何運用。圖片來源/ingimage
有網友儲蓄險期滿，詢問該如何運用。圖片來源/ingimage

投資有非常多種方式，一名網友發問「47萬元的儲蓄險到期該怎麼運用？」不少人都認為，若不急需要用錢不需解約，存款利率還比銀行更高。最後該網友綜合各方意見仍決定解約，並趁股市變動時期找標的投資。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的儲蓄險已期滿，若領出共有47萬，但目前沒有現金需求，因此不知道該如何運用，他有兩種打算，第一為「領出」，轉放高利率活存及買定期定額基金，他預計將資金平分為兩筆，一筆為非投資等級股票基金，一筆為債券型月配息。

第二個計畫則是「質借一半」，並放高利率活存及買定期定額基金，分為24期買非投資等級股票基金，獲利時贖回回填保單，遇大跌再質借加碼，希望可以達到獲利後，贖回基金入袋為安，並把資金流去另一邊存放。

其他網友則留言「儲蓄險就是看在滿期後的利率比銀行高不是嗎？我也是剛好再兩個月就滿期了，如果非必要就放在裡面吧」、「有需要再借出來用就好了，不必解約吧」、「我自己也是突然有一筆80萬的到期，我是會去開richard放大額」。

還有網友留言「現在盤勢不好，規劃一部分買基金、海外債等等」、「建議可以把保單留下不用解約，保單有隨借隨還的方便性，如果有找到好的標的可以拿出來加碼，沒有好的標的放著每年也有2％的利息入袋」。

該網友最後表示，他仍決定解約領出，他表示，「目前規劃是趁市場大跌撿一些浮現價值的標的來存，這樣很顯然這筆錢不會很快存回去，因此我會解約，考量到質借期程需要一週，綜合評估覺得還是沒有那麼方便，也想不到什麼情境會需要短期質借再盡快回填，因此決定還是解掉好了」。

Dcard 儲蓄 保單

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