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他想幫50歲媽媽買保險 網反籲：先買你自己的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想幫50歲的媽媽投保。報系資料照
網友想幫50歲的媽媽投保。報系資料照

保險可以為生活變數增添一份保障，尤其年老生病常需要大筆花費，若有保險就可省下許多錢。有網友想為50歲的媽媽買保險，他自認每年可為自己花3萬保險、為媽媽花2萬保險，但多數50歲的保險金額都更高，因此煩惱是不是先買媽媽的，幾年後再買自己的保險。但不少網友都建議「先買自己的，媽媽的用定期險」才正確。

有網友在論壇Dcard發文表示，他的媽媽已經50歲，但沒有買任何保險，他現在已經工作幾年，有餘力負擔保費，研究後發現，每年自己的保險花費約3萬，媽媽的保費只能負擔每年約2萬，但是多數50歲的保險都高於此金額，讓他有點為難。

該網友煩惱表示，「是不是我的部分緩幾年，先把重點放在媽媽保單上，等學貸還完之後再來買我自己的保單？還是我應該先買我自己的，兩三年後再幫媽媽買呢？」

多數網友都建議「先買自己的保險」，有人留言「建議你先買好自己的，媽媽的部分用定期險，但要便宜真的有困難，畢竟年紀比較大」、「你的保險先買好壽險、實支實付，媽媽的的保險實支實付和意外險就好，失能預算會加很多」。

還有網友建議「一年期醫療險保費調漲幅度會比較大，除非預算許可以加點，建議以醫療實支加上意外為主」、「什麼都沒有的情況之下，建議要先做一個實支實付，不管是媽媽還是你，都先把實支做好，其他的你可以慢慢補，還是要以媽媽為優先，畢竟體況一旦出現很可能連投保都不行」。

保險 Dcard

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